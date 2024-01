Spis treści: 01 Kto ma prawo do 13. i 14. emerytury?

02 Kiedy 13. i 14. emerytura w 2024 roku?

03 Ile wyniesie 13. emerytura w 2024 roku?

04 Ile wyniesie 14. emerytura w 2024 roku?

Kto ma prawo do 13. i 14. emerytury?

Dodatkowe świadczenie w postaci trzynastej i czternastej emerytury przysługuje osobom, które 31 marca 2024 roku będą uprawnione do emerytury. Tu liczą się także emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa i emerytura częściowa. Świadczenie pieniężne wypłacane jest również rencistom niezdolnym do pracy. W tym zawierają się także renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych. Kto ma prawo do 13. i 14. emerytury? Na liście są także osoby uprawnione do:

Reklama

renty szkoleniowej

renty socjalnej

renty rodzinnej;

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

świadczenia i zasiłku przedemerytalnego

Jak można się przekonać, 13. i 14. emerytura przysługuje ogromnej grupie osób. Kto nie ma prawa do dodatkowego świadczenia? W przypadku trzynastej oraz czternastej emerytury ta nie przysługuje tym osobom, których prawo do świadczeń będzie zawieszone na dzień 31 marca 2024. Dodatkowo na zastrzyk gotówki nie mogą liczyć sędziowie oraz prokuratorzy w stanie spoczynku.

Sprawdź: Tyle wynosić będzie najniższa emerytura. Rekordowo dużo? Seniorów czekają zmiany

Kiedy 13. i 14. emerytura w 2024 roku?

Życie i styl Przepracowałam 40 lat. Ile dostanę emerytury przy takim stażu pracy? Trzynasta emerytura wypłacana jest po corocznej waloryzacji. Warto wiedzieć, że ta ma miejsce zawsze w marcu każdego roku, dlatego świadczeniobiorcy na "trzynastkę" nie będą długo czekać. Wypłata 13. emerytury w 2024 roku w przypadku większości beneficjentów będzie miała miejsce wraz z kwietniową wypłatą świadczeń. Inaczej wygląda sytuacja osób, które pobierają świadczenia przedemerytalne. Wypłata 13. emerytury w tym przypadku planowana jest na maj 2024.

Kiedy wypłata 14. emerytury? 8 sierpnia 2023 r. weszła w życie ustawa o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Ta wprowadza 14 emeryturę na stałe. Jednak jej wypłata, w przeciwieństwie do "trzynastki", jest wypłacana w drugiej połowie roku. W ubiegłym dodatkowe pieniądze trafiły do seniorów we wrześniu i należy spodziewać się, że w 2024 będzie podobnie.

Ile wyniesie 13. emerytura w 2024 roku?

Po pierwsze warto wiedzieć, że wysokość 13. emerytury równa się minimalnej emeryturze po waloryzacji. Ta każdego roku ma miejsce w marcu. Do jej obliczeń niezbędne są średnioroczny wskaźnika inflacji konsumenckiej, średnioroczny wskaźnika tzw. inflacji emeryckiej oraz informacja o wzroście przeciętnego wynagrodzenia. Ile wyniesie 13. emerytura w 2024 roku?

Zdjęcie Trzynasta i czternasta emerytura mają być wsparciem dla seniorów w obliczu chociażby rosnących cen spowodowanych inflacją. / 123RF/PICSEL

Wysokość 13. emerytury mieści się w przedziale od 1769 do 1783 zł brutto. Trzeba jednak zaznaczyć, że od tych kwot odliczane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy. Pierwszy z nich jest na poziomie dziewięciu, a drugi na poziomie dwunastu procent. Ile wyniesie 13. emerytura na rękę? Seniorzy mogą liczyć na wsparcie sięgające od 1397,51 do 1408,57 zł netto.

Ile wyniesie 14. emerytura w 2024 roku?

Wysokość 14. emerytury to maksymalnie 2650 zł brutto. To świadczenie jest wyższe niż "trzynastka", ale co istotne, nie każdy senior otrzyma pełną kwotę. Wynika to z faktu, że 14. emeryturę w pełnej kwocie otrzymają te osoby, których wysokość świadczenia podstawowego nie przekracza 2900 zł brutto. Dobra informacja jest taka, że w przypadku osób, które pobierają wyższe świadczenie, 14. emerytura zostanie pomniejszona na zasadzie "złotówka za złotówkę".

Ile wynosi 14 emerytura na rękę? W przypadku osób, które mogą liczyć na pełną kwotę świadczenia, będzie to 2200 zł netto. W przypadku "czternastki" również odliczane są składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% oraz podatek w wysokości 12 proc.. 14. emerytury nie otrzymają seniorzy, których świadczenie przekracza 5500 zł brutto.

Przeczytaj również:

Już wkrótce otworzy się emerytalne okno transferowe. Polacy będą musieli podjąć ważną decyzję

Czy można pobierać podwójną emeryturę z ZUS i KRUS? Poznaj zasady jej uzyskania

Wzrośnie wysokość świadczenia dla seniorów. Skorzysta konkretna grupa