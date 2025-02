Działa w organizmie jak filtr. Włącz do diety, by szybciej zregenerować wątrobę

Wątroba pełni szereg niezwykle istotnych funkcji – od detoksykacji, przez regulowanie procesów metabolicznych, aż po magazynowanie składników odżywczych. Nie jest więc przesadą stwierdzenie, że zdrowa wątroba to podstawa dobrego samopoczucia i prawidłowego funkcjonowania całego ciała. Jak o nią zadbać? Najprostsze, co możemy zrobić, to przyjrzeć się zawartości swojego talerza i uzupełnić jadłospis o produkty o korzystnym wpływie na wątrobę.