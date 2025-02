Pasternak zwyczajny to roślina z rodziny selerowatych, które naturalnie występuje w Europie i w części Azji, ale dziko porasta również m.in. Australię i Nową Zelandię. Pasternak może osiągać od 30 do 120 cm wysokości, a jego korzeń w kolorze biało-żółtym ma zazwyczaj ok. 6 cm grubości i 20 cm długości.