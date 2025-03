Nie wyrzucaj ich do kosza. Skorupki jajek mają szerokie zastosowanie w domu

Skorupki jajek składają się głównie z węglanu wapnia, który stanowi aż 95 proc. ich masy. Pozostałe 5 proc. to inne cenne minerały, takie jak magnez, fosfor, potas, sód oraz białka i kolagen. Dzięki swojej strukturze mogą działać jak naturalny, delikatny środek ścierny - podobnie jak papier ścierny, ale w łagodniejszej wersji.

Ich zasadowy odczyn sprawia, że skutecznie neutralizują kwasy, dlatego często wykorzystuje się je do poprawy smaku kwaśnej kawy. Wystarczy dodać zmielone i wyparzone skorupki do filtra ekspresu przelewowego lub zaparzacza w kawiarce, by zmniejszyć kwasowość napoju. Skorupki jajek to również świetny dodatek do nawozów roślinnych oraz naturalny sposób na wzmocnienie paznokci i skóry - mogą być składnikiem domowego peelingu.

Jak wykorzystać skorupki do czyszczenia patelni?

Jeśli chcemy skutecznie usunąć przypalenia, wystarczy kilka kroków:

Co będzie potrzebne?

3 skorupki po jajkach

pół szklanki ciepłej wody

1 łyżka sody oczyszczonej

Jak przygotować mieszankę czyszczącą?

Skorupki dokładnie umyj, wysusz, a następnie zmiel na drobny proszek w blenderze lub rozgnieć w moździerzu. Dodaj szklankę ciepłej wody i łyżkę sody oczyszczonej, a następnie wymieszaj. Nałóż powstałą pastę na przypaloną powierzchnię patelni, przetrzyj gąbką i spłucz wodą. W przypadku tłustych zabrudzeń możemy dodać odrobinę płynu do mycia naczyń.

Taka mieszanka sprawdzi się nie tylko do czyszczenia patelni, ale także do usuwania osadów z piekarnika, zlewu czy wanny. Nie zaleca się jednak stosowania jej do patelni teflonowych, ponieważ może uszkodzić ich powłokę.

Ze skorupek jajek możemy zrobić tani i skuteczny płyn do mycia patelni 123RF/PICSEL

Skorupki jajek nie tylko w kuchni. Przygotujesz z nich skuteczny nawóz

Wykorzystanie skorupek jajek do czyszczenia to nie tylko sposób na oszczędność, ale także ekologiczna alternatywa dla chemicznych detergentów. Dzięki swoim właściwościom pomagają one nie tylko w walce z przypaleniami, ale również sprawdzają się jako odżywczy nawóz do roślin.

Obniżają one kwasowość gleby, odstraszają szkodniki, a także chronią warzywa przed chorobami i gniciem. Ich stosowanie w ogrodzie jest bardzo proste - wystarczy rozkruszyć wysuszone skorupki i podsypać nimi rośliny.

Zamiast więc wyrzucać je do kosza, warto nadać im drugie życie i wykorzystać ich potencjał w domu i ogrodzie.

Odżywcze składniki w proszku. Nie wyrzucaj skorupek jajek Interia.tv