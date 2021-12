Dzień Serka Wiejskiego. Co można z niego przygotować?

Dzień Serka Wiejskiego

Dzień Serka Wiejskiego jest obchodzony 30 grudnia. W 2012 roku został wpisany do kalendarza świąt nietypowych i wbrew pozorom zaczął cieszyć się zainteresowaniem. W tym roku po raz kolejny obchodzimy Dzień Serka Wiejskiego.



Serek wiejski na polskim rynku pojawił się w 1992 roku i w szybkim czasie zyskał grono zwolenników, którzy od lat chętnie po niego sięgają. Chociaż zazwyczaj jest spożywany prosto z plastikowego kubeczka, to można go wykorzystać również w inny sposób.



Co można przygotować z serka wiejskiego?

Z serka wiejskiego można przygotować m.in. pyszne i puszyste placki. Wystarczy wymieszać go z jajkiem, mąką i cukrem i smażyć na niewielkiej ilości oleju. Najlepiej serwować je z ulubionymi dodatkami takimi jak dżemy lub owoce.



Odsączony serek wiejski może stanowić bazę do przeróżnych sałatek. Świetnie komponuje się w towarzystwie jajek ugotowanych na twardo, szczypiorku, groszku konserwowego, papryki, ogórka, cebuli i pomidora oraz szynki. Ponadto serek wiejski stanowi idealne połączenie z brokułem. W połączeniu z ulubionym sosem i prażonymi nasionami słonecznika sprawdzi się na lunch.



Oprócz tego z serka wiejskiego można w łatwy sposób przygotować zdrowy deser. Idealnie smakuje ze startym jabłkiem oraz cynamonem. Ponadto warto spróbować go w wersji z miodem lub masłem orzechowym.



