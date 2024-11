Jeśli hałas z domowych rur stał się uciążliwy i chcemy się go pozbyć, to najpierw powinniśmy dokładnie sprawdzić stan wszystkich uszczelek oraz szczelność instalacji i stan filtrów. Następnym krokiem powinno być skontrolowanie ustawienia wodomierza oraz ciśnienia wody. Jeśli na pierwszy rzut oka nie widzimy winowajcy, to niestety będziemy musieli zaplanować dokładniejszą kontrolę i skorzystać z pomocy fachowca. Dostęp do rur i instalacji jest zazwyczaj utrudniony i tylko wykwalifikowani specjaliści będą nam w stanie pomóc.