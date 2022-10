Grzejnik syczy i szumi? To może być poważna usterka! Sprawdź, kiedy wezwać hydraulika!

Spis treści: 01 Szum w grzejniku - co zrobić?

02 Dlaczego strzela w grzejnikach?

03 Piszczy w kaloryferach? Co to znaczy?

04 Grzejnik grzeje do połowy

Szum w grzejniku - co zrobić?

Dlaczego słychać szum w grzejnikach? Syczenie najczęściej spowodowane jest przez gazy lub przez zbyt dużą prędkość wody w instalacji grzewczej. Szum jest mniej irytujący niż na przykład stukot, jednak również może denerwować. Zwykle tego rodzaju dźwięki nie wiążą się z koniecznością wezwania hydraulika - możemy bowiem sami rozwiązać problem. Czasem trzeba jednak zadzwonić po fachowca.

Popełniasz ten błąd? Jest zabójczy dla storczyków Kiedy wezwać hydraulika? Jego przybycie jest niezbędne na przykład wtedy, gdy pęknie rura. Zapowietrzony kaloryfer możemy spróbować odpowietrzyć samodzielnie, ale jeśli nic nie skutkuje, należy wezwać specjalistę. To konieczne również w momencie, gdy zaczyna z niego kapać woda. Warto zadziałać szybko, gdyż z każdą chwilą strumień może się powiększać.

Kiedy grzejnik syczy i szumi, w pierwszej kolejności postarajmy się go odpowietrzyć. Jeśli powodem szumu było nazbieranie się w nim gazów, takie działanie z pewnością pomoże. Jeśli z kolei dla redukcji szumu będzie konieczna zmiana prędkości wody, najlepiej byłoby zamontować elektroniczną pompę obiegową centralnego ogrzewania, która wymusza prawidłowy obieg wody w instalacjach grzewczych. Sprawdzić może się też zawór nadmiarowo-upustowy.

Dlaczego strzela w grzejnikach?

Zdjęcie Niektóre usterki wymagają wizyty fachowca. Jest konieczna na przykład wtedy, gdy w instalacji centralnego ogrzewania znalazło się ciało obce / 123RF/PICSEL

Odgłosy stukania i strzelania w grzejnikach mogą być niezwykle irytujące - zwłaszcza jeśli są długotrwałe. Przyczyny takich dziwnych dźwięków mogą być rozmaite. Najczęściej nie są to żadne poważne usterki, w związku z czym możemy sobie z nimi poradzić sami.

Dlaczego stuka w kaloryferze? Oto najczęstsze powody:

Nieodpowiednie ciśnienie w instalacji centralnego ogrzewania - pompa obiegowa centralnego ogrzewania steruje obiegiem wody w instalacji. Niespodziewane zmniejszenie lub zwiększenie ciśnienia wpływa na pracę grzybka zaworu, a konkretnie wbudowanej w niego sprężyny, która może odpowiadać za stukanie.

- pompa obiegowa centralnego ogrzewania steruje obiegiem wody w instalacji. Niespodziewane zmniejszenie lub zwiększenie ciśnienia wpływa na pracę grzybka zaworu, a konkretnie wbudowanej w niego sprężyny, która może odpowiadać za stukanie. Ciało obce w instalacji centralnego ogrzewania - być może w instalacji znalazło się jakieś ciało obce, które porusza się, uderzając w ścianki. Jeśli tak się stało, na pewno nie wyjmiemy go sami. Konieczne będzie wezwanie hydraulika.

- być może w instalacji znalazło się jakieś ciało obce, które porusza się, uderzając w ścianki. Jeśli tak się stało, na pewno nie wyjmiemy go sami. Konieczne będzie wezwanie hydraulika. Zapowietrzenie kaloryferów - w tym przypadku grzejnik może nie tylko stukać, ale też być w całości lub w połowie zimny. Zimne kaloryfery należy odpowietrzyć, by stukanie ustało.

- w tym przypadku grzejnik może nie tylko stukać, ale też być w całości lub w połowie zimny. należy odpowietrzyć, by stukanie ustało. Rozszerzanie materiału - stukanie występuje z tego powodu zwłaszcza w starszych kaloryferach. Pomoże poszerzenie przejść przez ściany, by rury miały więcej miejsca. Hałas powinien ustać.

Powodem może być też obluzowanie mocowań kaloryfera. Wówczas stukanie dobiega właśnie z ich okolicy.

Piszczy w kaloryferach? Co to znaczy?

Dlaczego grzejnik hałasuje? Charakterystyczne piszczenie zwykle jest wynikiem jego zapowietrzenia. Kaloryfer może też wytwarzać dziwne bulgotanie. Nie warto zwlekać z podjęciem działania, gdyż powietrze znajdujące się w instalacji może doprowadzić do korozji jej elementów.

Jak odpowietrzyć kaloryfery? Nie jest to szczególnie trudne, jednak trzeba pamiętać o uprzednim, maksymalnym zakręceniu zaworu. Odpowietrznik powinien znajdować się w górnej części grzejnika. Ustawmy pod nim miskę, by to do niej spłynęła ewentualna woda.

Odpowietrznik odkręćmy delikatnie - najczęściej trzeba do tego wykorzystać śrubokręt lub klucz. Z grzejnika powinno wydostać się powietrze, zwykle wraz z niewielką ilością wody. Kiedy spadnie ciśnienie, śrubę odpowietrznika kaloryfera można zakręcić. Upewnijmy się, że woda już nie kapie, po czym odkręćmy zawór i sprawdźmy, czy kaloryfer po chwili zrobi się ciepły. Będzie to oznaczać, że został odpowietrzony, a piszczenie, stukanie czy inne dziwne dźwięki to już przeszłość.

Zdjęcie Sprawnie działający kaloryfer zapewnia ciepło w pomieszczeniu nawet w bardzo zimne dni / 123RF/PICSEL

Grzejnik grzeje do połowy

Grzejnik syczy, szumi, a może grzeje tylko do połowy? To problem, który najczęściej spowodowany jest jego zapowietrzeniem. Zimny kaloryfer w momencie, kiedy powinien już ogrzewać pomieszczenie, to oznaka, że się zapowietrzył. Podobnie jest w sytuacji, gdy jedna jego połowa jest ciepła, a druga zimna. W takim wypadku należy zająć się jego odpowietrzeniem. Zazwyczaj możemy sobie z tym poradzić sami i nie potrzebujemy pomocy fachowca.‌

