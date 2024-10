Protea królewska – co to za kwiat?

Protea królewska Protea cynaroides , znana również pod nazwą srebrnik, kwiat Prometeusza czy protea cesarska to egzotyczna roślina należąca do rodziny serbrnikowatych. W naturze występuje na terenach Afryki Południowej, gdzie porasta liczne skaliste wzgórza. Protea królewska jest jednym z trzech symboli narodowych Republiki Południowej Afryki. Roślina ta symbolizuje m.in. niezłomność, odwagę i pokonywanie przeszkód.

Protea wymaga bardzo jasnego miejsca . Najlepiej wybrać dla niej stanowisko słoneczne, jednak bez dużej ilości bezpośredniego słońca. Protea nie jest wrażliwa na przeciągi , więc jej stanowisko nie musi być specjalnie osłonięte od wiatru. Roślina lubi wysoką temperaturę powietrza , dlatego latem możemy ją wystawiać na dwór. Jesienią warto przestawić roślinę do jasnego i chłodnego pomieszczenia o temperaturze 10-15 st. C, aby mogła spokojnie przejść w stan spoczynku zimowego .

W klimacie umiarkowanym protea królewska jest uprawiana głównie w doniczkach. Stanowi oryginalną odzbowę zarówno wnętrz, jak i ogrodów czy balkonów. Jej okazałe kwiatostany są ochoczo wykorzystywane jako kwiat cięty w kompozycjach florystycznych. Co ciekawe, protea królewska jest odporna na lekkie przymrozki, dochodzące do temperatury -6° st. C, co czyni ją zdecydowanie lepszym wyborem na listopadową ozdobę grobu niż słynne chryzantemy.