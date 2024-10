Silne środki czyszczące zniszczą pomnik

W sklepach nietrudno znaleźć specyfiki dedykowane czyszczeniu pomników nagrobnych. Czy jednak wszystkie są w pełni bezpieczne? Wiele z tych środków działa na granit i marmur bardzo niszcząco. Możliwe są mikrouszkodzenia, które przy ekspozycji na czynniki atmosferyczne jak deszcz, śnieg i silne słońce będą się powiększać, a tym samym pozwalać wilgoci wędrować w głąb kamiennej struktury.

Pani Mariola, doradca klienta w Zakładzie Kamieniarskim znajdującym się niedaleko cmentarza w jednej z miejscowości w województwie lubuskim radzi, aby unikać silnych chemikaliów podczas pielęgnacji nagrobków : - Marmur na przykład jest tak skonstruowany, że ma pory podobnie jak ludzka skóra. To kamień naturalny, więc należy o niego dbać również naturalnie. Pozostanie piękny i trwały bardzo długo, jeśli będziemy go czyścić miękką ściereczką nasączoną samą wodą. Klienci nie chcą mi w to wierzyć, a po paru latach ich spotykam, bo chemicznymi środkami doprowadzili pomnik swoich bliskich do opłakanego stanu i muszą go wymienić - relacjonuje w rozmowie z Interią.

Większość materiałów wymaga delikatnego traktowania

Granit jest nieco odporniejszy od marmuru, ale również będzie bardziej podatny na pęknięcia i zarysowania, jeśli jego powierzchnię będziemy traktować silną chemią. Jednak on zdecydowanie lepiej będzie tolerował mycie wodą z dodatkiem kropli płynu do naczyń.

Czym najlepiej czyścić nagrobki?

Najbezpieczniejsze metody mycia nagrobków:

Woda z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do naczyń Używanie miękkich ścierek i gąbek, a w przypadku silnych zabrudzeń, w tym ptasich odchodów, szczotki z miękkim włosiem Woda z dodatkiem octu spirytusowego lub sody oczyszczonej

Te naturalne metody zapewnią długą żywotność wszelkim kamiennym materiałom, z których wykonane są pomniki, a dodatkowo nie naruszą ich struktury.

Czym nabłyszczyć tablicę nagrobną?

Ocet od dawna znany jest ze swoich wszechstronnych właściwości. Przyda się jako nabłyszczacz do tablic nagrobnych 123RF/PICSEL

Jeśli zależy nam na dodatkowym nabłyszczeniu tablicy nagrobkowej, na czystą ściereczkę nałóżmy trochę octu i przetrzyjmy umytą i wysuszoną powierzchnię. Płyn do mycia szyb zawiera w składzie alkohol, który w przyszłości może spowodować powstawanie plam i zacieków. Lepiej, by nie miał kontaktu z powierzchnią nagrobka.

Nie zalewaj nagrobka!

Doskonałym pomysłem byłoby także odejście od przestarzałej już metody szorowania nagrobków płynami i twardymi szczotami a później płukanie ich całymi wiadrami wody. Taka ilość wilgoci nie dość, że uszkadza strukturę marmuru i kamienia, sprawia również, że ziemia wokół rozmięka, co przyczynia się do destabilizacji osadzenia grobu. W grę wchodzi także kwestia bezpieczeństwa przyrody na cmentarzu. - Należy też uświadamiać ludzi w kwestii ekologii. Te wszystkie silne pasty i spraye do czyszczenia pomników cmentarnych po spłukaniu wsiąkają w grunt wokół grobu. Taka chemia to nic dobrego dla przyrody - upomina pani Mariola.

Plamy z wosku usuniesz naturalnie

Warto zmienić sposób czyszczenia nagrobków i ochronić granitowe płyty 123RF/PICSEL

Aby uniknąć plam od wosku lub ciepła od zapalonego na noc znicza, zaleca się postawienie wszystkich lampionów na podkładce. Podobnie jak z wiązankami - kupując piękne chryzantemy pamiętajmy o kupnie także podstawek pod nie, by woda ani ziemia nie miały bezpośredniego kontaktu z płytą nagrobną. Jeśli jednak musimy się uporać z zaschniętym woskiem na nagrobku, pamiętajmy, by zeskrobać go jak najdelikatniej, a jeśli po tym zabiegu pozostanie plama po wosku, spróbujmy ją usunąć za pomocą ściereczki zanurzonej w soku z cytryny lub - punktowo - specyfiku do prania.

