Ekspert: "Nie umiemy korzystać z lodówek". To dlatego psują się i zużywają więcej prądu

Magnesy na lodówkę: Czy mogą ją zniszczyć?

Ostatnio w sieci pojawiły się informacje, że nie powinniśmy wieszać na lodówce magnesów — pamiątek z wakacji, bo wytwarzają one pole elektromagnetyczne, które zakłóca działanie dotykowych paneli obsługi i połączenie internetowe w nowoczesnych urządzeniach. Czy to prawda?

Przedstawiciele producentów konsultowali tę kwestię z technikami i wszyscy zgodnie twierdzą, że stwierdzenie to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

Umieszczanie magnesów na lodówce nie ma wpływu na działanie urządzenia, niezależnie czy są wyposażone w ekran, czy nie. Aby ekrany przestały działać, pole elektromagnetyczne musiałoby być bardzo silne. W naszych urządzeniach płyta główna umieszczona jest zazwyczaj w górnej części, a więc w miejscu, gdzie zazwyczaj magnesów nie mamy w zwyczaju przyklejać. mówi Olaf Krynicki przedstawiciel Samsunga.

Potwierdza to Elwira Tarnowska z firmy Bosch, która obala kolejny mit, że wieszanie magnesów na tradycyjnej lodówce może prowadzić do uszkodzenia zawiasów w wyniku zbyt dużego ich obciążenia. Kobieta zauważa:

Jedyne zagrożenie, jakie widzę to mechaniczne uszkodzenie powierzchni drzwi/lakieru. Elwira Tarnowska

Jednocześnie dodając, że w przypadku ich marek magnesy nie stanowią zagrożenia. Zatem możemy bez obaw o uszkodzenie lodówki wieszać na niej magnetyczne pamiątki z wakacji, które na co dzień będą nam przypominać o wspaniałych chwilach spędzonych podczas podróży.



Zdjęcie Lodówka to proste urządzenie, ale popełniamy liczne błędy w jej użytkowaniu / Daniel Dmitriew / Agencja FORUM

Najczęściej popełniany błąd. To dlatego lodówka się psuje i pożerają więcej prądu

Przedstawiciele producentów jednocześnie wymieniają błędy, które popełnia wielu właścicieli lodówek, a prowadzą one do uszkodzeń urządzenia. Większość tych uchybień wynika z tego, że nie czytamy instrukcji, wielu z nas zakłada, że lodówka to proste urządzenie, wystarczy podłączyć je do prądu i można z niego korzystać. Tymczasem choć producenci zaznaczają w podręcznikach obsługi: czego z lodówką robić nie wolno, wiele reklamacji ma swoje źródła u podstaw. Elwira Tarnowska zauważa, że:

Chłodziarce można zaszkodzić już w momencie ustawienia jej w kuchni. Należy chronić urządzenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem i ustawić chłodziarkę jak najdalej od grzejników, kuchenki i innych źródeł ciepła. Elwira Tarnowska

Zalecenia w tej kwestii są konkretne. Lodówka powinna stać:

w odległości 30 cm od kuchenek elektrycznych i gazowych

w odległości 30 cm od pieców olejowych lub węglowych.

Zdjęcie Lodówka musi mieć możliwość odpowiedniej cyrkulacji powietrza. "Obudowywanie" jej meblami może być bardzo szkodliwe / 123RF/PICSEL

Olaf Krynicki dodaje do tego kolejny element:

Popełniamy sporo błędów przy samym montażu, nie zostawiając lodówce zbyt dużo miejsca na oddawanie ciepła, przez co urządzenie może nie działać poprawnie, a także może dojść do jego uszkodzenia. Dlatego zawsze warto czytać instrukcję obsługi. Olaf Krynicki

Jak podkreślają zgodnie przedstawiciele producentów, ustawienie lodówki w niewłaściwy miejscu, czy obudowywanie jej z każdej strony meblami (mowa o lodówkach wolnostojących) nie tylko prowadzi do uszkodzenia urządzenia. Lodówka, która musi funkcjonować w takich warunkach, zużywa znacznie więcej prądu. Zatem jeśli zależy nam na oszczędności, powinniśmy zapewnić jej zalecaną przez producenta przestrzeń do "oddychania", czyli możliwość oddawania ciepła.



Zawsze zamykaj drzwi. Lodówka posłuży ci dłużej

Kolejnym częstym błędem jest pozostawianie otwartych lodówek. Eksperci zauważają, że jeśli drzwi urządzenia długo pozostają otwarte, temperatura wewnątrz podnosi się, co powoduje uruchomienie sprężarki, a to z kolei wpływa na jej szybsze zużycie.

Ponadto ciepło wpływa także na produkty przechowywane w lodówce, które szybciej się przez to psują.



Elwira Tarnowska zauważa, że jest jedna sytuacja, w której drzwi lodówki powinny zostać otwarte:

Jednak, jeśli chłodziarka pozostaje pusta przez dłuższy czas, należy ją wyłączyć, rozmrozić i wyczyścić oraz pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec powstawaniu pleśni. Elwira Tarnowska

Długie pozostawiane otwartych drzwi lodówki jest tak częstym błędem, że wielu producentów zdecydowało się wprowadzić sygnał dźwiękowy, który alarmuje, że chłodziarka zbyt długo była otwarta.



Zdjęcie Jeśli drzwi lodówki zbyt długo pozostają otwarte — szkodzi i zarówno produktom w niej przechowywanym, jak i urządzeniu / 123RF/PICSEL

Lodówka ma chłodzić, a nie mrozić — pamiętaj o tym, jeśli chcesz płacić mniej za prąd

Olaf Krynicki zauważa, że częstym błędem popełniamy przez użytkowników, jest także ustawiani zbyt wysokiej, bądź zbyt niskiej temperatury wewnątrz urządzenia. W efekcie chłodziarka zużywa więcej prądu. Źle ustawiona temperatura wpływa również na jakość przechowywanego w niej pożywienia.

Często popełnianym zaniedbaniem jest też ignorowanie konieczności wymiany filtra wody, w efekcie urządzenie może ulec awarii. Jeśli producent zaleca regularną wymianę filtra, a użytkownik tego zaniedba w razie problemów z lodówką, producent może odmówić naprawy gwarancyjnej.



Rysunki w lodówce nie są dla ozdoby

Olaf Krynicki zauważa, że choć w gruncie rzeczy są to proste urządzenie

Nie umiemy korzystać z lodówek. Olaf Krynicki

po czym wymienia listę bardzo często popełnianych w tym zakresie błędów. Uchybienia, do których dochodzi najczęściej to:

Układanie żywność na nieprawidłowych półkach — w nowoczesnych lodówkach temperatura i wilgotność na poszczególnych poziomach jest inna i dostosowana do przechowywania określonych produktów żywnościowych, dzięki czemu dłużej mogą one zachować świeżość. Jeśli umieścimy dany rodzaj jedzenia w niewłaściwy miejscu, szybciej się zepsuje i będziemy zmuszeni je wyrzucić. W efekcie generujemy więcej śmieci i wydajemy więcej pieniędzy na kupno nowych produktów żywnościowych. Producenci, aby ułatwić nam zadanie, wewnątrz lodówek umieszczają obrazkowe przedstawienia produktów, które mają być dla nas wskazówką, co powinniśmy umieścić na danej półce, wielu jednak nadal traktuje je jako ozdobę...



Wkładanie do lodówki produktów, które nie powinny się w niej znaleźć. Do chłodziarek nie powinniśmy wkładać między innymi: ogórków, arbuzów, cytryn, awokado, olejów (z wyjątkiem lnianego) i oliwy, produktów sterylizowanych, jak mleko UHT, ziemniaków, miodu czy kawy - bo traci swój aromat. Zdjęcie Niektóre produkty tracą na wartości, jeśli przechowujesz je w lodówce / 123RF/PICSEL

Upychanie w lodówce produktów, przez co dotykają tylnych ścianek — w takiej wypchanej chłodziarce nie ma właściwej cyrkulacji powietrza, co niekorzystnie wpływa na urządzenie i przechowywane w nim produkty. Ponadto jedzenie dotykające tylnej ściany może ulec zamrożeniu.

Władanie ciepłych, parujących potraw do lodówki — kolejny błąd, który może ją uszkodzić. Potrawy powinny być schłodzone przed włożeniem ich do urządzenia.

Często wkładamy: mięso, ryby czy jajka blisko innych produktów spożywczych, tymczasem nie powinny mieć one z nimi kontaktu. Mięso i ryby należy przechowywać w specjalnych pojemnikach w lodówce.

Nadmiernie obciążamy drzwi lodówki, przez co zawiasy nie wytrzymują obciążenia i się niszczą.



Nie tylko producenci lodówek zauważają, że nie umiemy z nich korzystać. Także eksperci od oszczędzania i ekologii zwracają uwagę, że prawidłowo ułożone w chłodziarce produkty pozwalają oszczędzić i pozytywnie wpływają na środowisko: żywność dłużej zachowuje świeżość, przez co istnieje większa szansa, że zdarzymy ją zjeść, zanim się zepsuje. Dzięki temu generujemy mniej odpadków, mniej jedzenia kupujemy, co wpływa nie tylko na oszczędności, ale także przyczynia się do redukcji emisji CO2, do której dochodzi podczas uprawy i hodowli roślin oraz zwierząt przeznaczonych na nasze pożywienie.



Zdjęcie Nadmierne obciążanie drzwi lodówki może doprowadzić do ich uszkodzenia / 123RF/PICSEL

"Lodówka na medal"

Czasem trudno zapamiętać, co powinno znaleźć się na konkretnej półce, jest na to jednak sprytny sposób. Fundacja Bank Żywności SOS stworzył projekt " Lodówka na medal ", jest do dostępna online gra, która z założenia miała uczyć dzieci jak prawidłowo korzystać z lodówki. Okazało się jednak, że taka wiedza przyda się również dorosłym. Na stronie internetowej projektu nie tylko dowiemy się z samouczka, jakie produkty powinny znajdować się w lodówce, a jakie poza nią oraz jak prawidłowo je rozkładać na półkach, ale możemy też sprawdzić swoją wiedzę w teście online. Rekordziści w grze zdobyli 1980 punktów, a jaki będzie Twój wynik?



Ostatnio kwestię prawidłowego układania żywności na półkach poruszała również Sylwia Panek: Mama-chemik radzi, jak układać jedzenie w lodówce. Oto kilka ważnych zasad