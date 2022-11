Mama-chemik radzi w kwestii domowych porządków

Porady Mama-chemik: "Ludzie nie potrafią sprzątać" Sylwia Panek, czyli Mama-chemik prowadzi profil na Instagramie, który jest poświęcony m.in. domowym porządkom.

Jak można przeczytać w opisie, określa się "ambasadorką octu i sody oczyszczonej" i chętnie skupia się na takich tematach jak ekosprzątanie, ograniczanie plastiku, chemia wokół nas, a także oszczędzanie.

Mama-chemik zdobyła szerokie grono odbiorców, a jej instagramowy profil obserwuje już ponad 88 tys. osób.

Tym razem Sylwia Panek podzieliła się z internautami kilkoma zasadami dotyczącymi układania żywności w lodówce.

Aby produkty przechowywane w lodówce dłużej zachowywały świeżość i nie psuły się zbyt szybko, musimy wiedzieć, jak je w niej rozmieszczać. Tak, tak – rozmieszczenie ma znaczenie, bo w każdym miejscu lodówki może występować inna temperatura Mama-chemik

Jak przechowywać żywność w lodówce?

To, w jaki sposób są przechowywane produkty w lodówce, ma wpływ na ich świeżość. Dlatego też istotne, by wiedzieć, jaka temperatura panuje na półkach. Mama-chemik podzieliła się z internautami grafiką przedstawiającą co najlepiej układać w danym miejscu i przy okazji podkreśliła, by zapoznać się również z zaleceniami producenta urządzenia.

Jak się okazuje, na najwyższej półce jest najcieplej, a to oznacza, że należy układać tam żywność, która nie wymaga mocnego chłodzenia. To miejsce nadaje się m.in. do przechowywania różnego rodzaju ciast.

Z kolei środkowe półki powinny być zarezerwowane dla produktów, które odznaczają się krótkim terminem ważności. Sylwia Panek podaje, że na wyższych półkach jest cieplej, dlatego też warto ustawiać tam np. produkty mleczne. Natomiast na tych niższych najlepiej przechowywać wędliny, otwarte produkty oraz gotowe dania.

Najniższa półka w lodówce charakteryzuje się najniższą temperaturą, a to oznacza, że powinna być przeznaczona dla produktów, które szybko się psują. To właśnie na niej najlepiej kłaść surowe mięso oraz ryby.

Mama-chemik podkreśliła, że w szufladach znajdujących się w lodówce panuje wyższa temperatura oraz duża wilgotność, a co za tym idzie, nadają się one do przechowywania owoców oraz warzyw. Natomiast półki boczne znajdujące się na drzwiach, to najcieplejsze miejsce w całej lodówce, a więc najlepiej układać tam produkty, które potrzebują jedynie lekkiego schłodzenia.

Sylwia Panek o układaniu produktów w lodówce

Poza tym Sylwia Panek postanowiła zwrócić uwagę internautów na jeszcze inne kwestie. Podkreśliła, że po powrocie z zakupów wszystkie produkty, które wymagają przechowywania w lodówce, powinny znaleźć się w niej jak najszybciej. Można je trzymać poza nią maksymalnie przez dwie godziny.

Zdjęcie Mama-chemik podkreśliła, że szuflady w lodówce nadają się do przechowywania owoców oraz warzyw / 123RF/PICSEL

Jak się okazuje, na panujące w lodowce warunki wpływ ma ilość żywności, która jest w niej przechowywana. "Jeśli w lodówce znajduje się wiele produktów, trudniej jest utrzymać odpowiednią temperaturę, gdyż cyrkulacja powietrza jest utrudniona. Dlatego, aby zapewnić odpowiednie warunki, należy zachowywać przestrzenie między produktami" - zaznaczyła Mama-chemik.

Ponadto Sylwia Panek podkreśliła, że w sytuacji wkładania do lodówki nieschłodzonych produktów bądź w przypadku, gdy urządzenie było wyłączone, warto obniżyć temperaturę. Trzeba jednak pamiętać, by po pewnym czasie przywrócić poprzednie ustawienia.

Z postu Mamy-chemik można się również dowiedzieć, że prawidłowa temperatura w lodówce waha się od dwóch do czterech stopni i właśnie tyle powinno być na najniższej półce. "Pamiętajcie też o regularnym czyszczeniu lodówki i nigdy nie przechowujcie obok siebie surowego mięsa/ryb/owoców morza/jaj oraz produktów gotowych do spożycia!" - podsumowała Sylwia Panek.

