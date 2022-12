Spis treści: 01 Grudnik nie kwitnie?

02 Ekstrakt na grudnika

03 Nawóz z banana dla grudnika

Grudnik nie kwitnie?

Sprawdź, czy nie ma za dużej doniczki. Zwróć uwagę również na oświetlenie. Nieodpowiednie stanowisko może zabić roślinę. Ogrodnicy zwracają szczególnie uwagę na to, że grudnik, aby zakwitł, potrzebuje 12 godzin ciemności (szczególnie od września do grudnia). Kolejnym powodem braku nowych kwiatów może być nieodpowiednie podlewanie. Zawsze sprawdzaj podłoże. Nie może być całkowicie wyschnięte. Najlepiej podlewać kaktusa bożonarodzeniowego raz w tygodniu. Pamiętaj też o tym, aby wylewać z podstawki wodę.

Co jeszcze może być przyczyną tego, że grudnik nie kwitnie? Zła temperatura, gwałtowne jej zmiany. Roślina musi mieć zapewnione stabilne warunki. Jak już pisaliśmy we wcześniejszych publikacjach, temperatura, w której grudnik rozwija się najlepiej to 21 stopni Celsjusza.

Ekstrakt na grudnika

Zdjęcie Grudnik występuje w kilku wariantach kolorystycznych / 123RF/PICSEL

O właściwościach skórki banana pisaliśmy już wiele razy. Można z niej zrobić m.in. puder dla storczyka czy nawóz do iglaków. Bardzo dobrze reagują na niego także paprocie i draceny. Szczególnie dobrze działa na barwę i kondycję ich liści.

Okazuje się, że banan może pomóc nam również przy grudniku. Aby pięknie zakwitł, szczególnie po okresie spoczynku (grudnik przechodzi go dwa razy od sierpnia do października oraz na przełomie lutego i marca) przygotuj ten ekstrakt. Jest bogaty w potas i fosfor, niezbędnych dla wzrostu młodych pędów i systemu korzeniowego oraz obfitego kwitnienia.

Nawóz z banana dla grudnika

Ten naturalny nawóz jest prosty w przygotowaniu. Potrzebujesz banana, ciepłą wodę i odpowiednie naczynie, najlepiej jak będzie to litrowy słoik.

Przygotowanie nawozu z banana dla grudnika:

Umyte skórki banana możesz podzielić na mniejsze fragmenty

Następnie przełóż je do słoika

Zalej ciepłą wodą

Odstaw na dwa dni w ciemnym miejscu

Po tym czasie "napar" rozcieńcz z czystą wodą w proporcji 1:1

Po tym czasie odżywka jest gotowa do użycia. Możesz przelać ją do butelki lub wykorzystać specjalny pojemnik z atomizerem. Podlewaj grudnika co 3-4 tygodnie i doglądać nowych, pięknych kwiatów.