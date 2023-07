Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE), czyli angielskie Pan-European Personal Pension Products to dobrowolny, indywidualny produkt emerytalny, skierowany do osób chcących oszczędzać. OIPE jest pod wieloma względami podobne do IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) - łączy je np. wiek, w którym można wypłacić odkładane środki i skorzystać ze zwolnienia od podatku Belki. Jest to 60 lat lub 55 lat po osiągnięciu uprawnień emerytalnych.

Oszczędzać w ramach OIPE, podobnie jak w IKE, będą mogli już 16-latkowie, pod warunkiem jednak, że są już zatrudnieni. W obu wypadkach można założyć tylko jedno konto na osobę u jednego wybranego dostawcy, identyczna będzie również maksymalna roczna kwota wpłat, ustalona w OIPE na takich samym zasadach jak w IKE.

Jak oszczędzać w OIPE?

Wybudzasz się między 1 a 3 w nocy? To oznaka, że twoja wątroba woła o pomoc OIPE ma być z założenia zupełnie niezależnym elementem trzeciego filaru emerytalnego. Będą mogły korzystać z niego osoby, które posiadają już konta IKE oraz IKZE. Eksperci przekonują, że ten europejski program może być dobrym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy biorą udział w obu programach i chcą zwiększyć swój limit wpłat. W tym roku na konta IKE i IKZE, które pozwalają uzyskać zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, można przelać łącznie 29 127 złotych lub 33 288 zł - w przypadku osób samozatrudnionych. W OIPE ten limit byłby zwiększony o kolejne 20 805 zł, czyli do prawie 50 000 zł rocznie.

Limity wpłat w ramach OIPE będą ustalane indywidualnie w każdym państwie Unii Europejskiej i nadzorowane przez krajowe organy regulacyjne.

Co wyróżnia OIPE?

Eksperci przekonują, że OIPE ma jeszcze kilka zalet:

uczestnicy OIPE będą mogli przenieść swoje emerytalne subkonto do innego kraju UE, jeśli zmienią swoje miejsce zamieszkania i rezydencję podatkową

osoby korzystające z OIPE będą mogły uzyskać dostęp do produktów finansowych z różnych państw Unii Europejskiej

uczestnicy OIPE będą mogli odkładać na emeryturę w euro.

Niestety, OIPE ma też kilka wad. Ta najbardziej istotne to:

brak możliwości samodzielnego inwestowania w akcje i inne instrumenty finansowe

ustalony limit opłat pobieranych przez dostawców produktów działających w ramach OIPE.

Według ekspertów OIPE może być dobrym rozwiązaniem dla osób korzystających z innych elementów trzeciego filaru emerytalnego - pozwoli im ochronić większą część oszczędności i zysków z inwestycji od "podatku Belki".

