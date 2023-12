Spis treści: 01 Jak przygotować karmnik?

02 Gdzie umieścić karmnik?

03 Czym dokarmiać ptaki?

04 Co jest największym przysmakiem ptaków?

05 Czym nie wolno dokarmiać ptaków?

Ostatnie dni przyniosły w Polsce mocny atak zimy i pozbawiły ptaki dostępu do jedzenia. Na szczęście, w przydomowych ogródkach, na skwerach, a nawet balkonach nie brakuje karmników, czyli małych, ptasich stołówek, które pomagają im przetrwać chłodne i śnieżne dni. Niestety, często są one puste, zaniedbane, zainstalowane w złym miejscu lub na nieodpowiedniej wysokości i zamiast nieść ptakom radość, stanowią dla nich poważne zagrożenie. Jak zrobić karmnik idealny i czym dokarmiać naszych skrzydlatych przyjaciół?

Zacznijmy od tego, że ptaki należy dokarmiać tylko wtedy, gdy pokrywa śnieżna uniemożliwia im żerowanie. Gdy śniegu nie ma, ptaki powinny radzić sobie same. Proces dokarmiania kończymy wraz z nadejściem wiosny, najlepiej przed końcem kwietnia.

Jak przygotować karmnik?

Przygotowanie karmnika dla ptaków nie powinno stanowić dla nas wielkiego problemu. Czasem takie ptasie stołówki budują już dzieci w szkole, oczywiście pod opieką osoby dorosłej. Do budowy karmnika potrzebne nam będą deseczki, gwoździe i młotek.

Podłoga i daszek karmnika mogą mieć dowolny kształt, kluczowa jest natomiast wysokość, która powinna wynosić ok. 20 cm i nie mniej niż 16. Karmnik należy wykonać z naturalnego drewna, ponieważ wszystkie sztuczne elementy oraz np. lakier są dla ptaków szkodliwe. W sieci znaleźć można sporo filmików z instrukcją budowania karmnika, ale jeśli brakuje nam na to czasu lub nie czujemy się na siłach, to możemy sprezentować ptakom gotową konstrukcję. Ptasie stołówki wszelkich rozmiarów i kształtów znaleźć można w większości sklepów ogrodniczych i zoologicznych, ale również w dużych sieciach handlowych.

Gdzie umieścić karmnik?

Choć mogłoby się wydawać, że karmnik może stać w dowolnym miejscu w ogrodzie lub na balkonie, to stawianie go "byle gdzie" jest błędem. Miejsce, w którym ptaki będą mogły się spokojnie posilić powinno być ciche i wolne od silnych podmuchów wiatru. Idealna będzie południowa strona ogrodu, gdzie zazwyczaj jest cieplej, a śnieg szybciej topnieje. Im dalej od domu, tym lepiej - choć obserwacja karmnika jest ogromną przyjemnością, to ptaki chętniej przylatują w miejsca, gdzie nic i nikt ich nie niepokoi. Karmnika nie wolno montować przy dużych powierzchniach szklanych - stanowią one bowiem zagrożenie dla ptaków.

Idealna wysokość na jakiej powinien stać karmnik to 1,5-2 metry. Zapewnia ona bowiem ptakom bezpieczeństwo, chroniąc je przed kotami i innymi drapieżnikami.

Czym dokarmiać ptaki?

Zdjęcie Ptaków nie można dokarmiać byle czym / 123RF/PICSEL

Wybór pokarmu, który wsypiemy do karmnika musi być dobrze przemyślany! Ptaki dokarmiane są bowiem często w sposób przypadkowy i niewłaściwy, co może skończyć się dla nich chorobą a nawet śmiercią. Idealny pokarm do karmnika to:

słonecznik niesolony, łuskany, lub w łupinie , który jest bogaty w tłuszcze, białka i minerały

, który jest bogaty w tłuszcze, białka i minerały ziarna zbóż, takie jak pszenica, kukurydza, sezam, siemię lniane czy owies . Można je nieco rozdrobnić

. Można je nieco rozdrobnić owoce, takie jak jabłka, gruszki, banany, rodzynki. W czasie silnych mrozów lepiej jednak z nich zrezygnować, bo zawierają mnóstwo wody i szybko zamarzają

W czasie silnych mrozów lepiej jednak z nich zrezygnować, bo zawierają mnóstwo wody i szybko zamarzają orzechy nieprażone - laskowe, włoskie i ziemne. Można je lekko rozdrobnić.

Co jest największym przysmakiem ptaków?

Dla większości ptaków ogromnym przysmakiem jest tłuszcz zwierzęcy, np. słonina lub zalane nim nasiona i orzechy, które kupić można w formie tzw. zimowych kul. Pamiętajmy jednak, że nie mogą one wisieć zbyt długo (najlepiej do dwóch tygodni), bo zjełczałe mogą zaszkodzić ptakom.

Konkretne gatunki ptaków mają swoje ulubione przysmaki:

sikorki uwielbiają słoninę, łuskane nasiona orzechów włoskich i słonecznika oraz konopie

uwielbiają słoninę, łuskane nasiona orzechów włoskich i słonecznika oraz konopie kosy i kwiczoły lubią pokrojone jabłka oraz mrożone owoce czarnego bzu, jarzębiny, porzeczek i jagód

lubią pokrojone jabłka oraz mrożone owoce czarnego bzu, jarzębiny, porzeczek i jagód wróble i mazurki uwielbiają proso, drobne kasze i łuskany słonecznik

uwielbiają proso, drobne kasze i łuskany słonecznik dzwońce i zięby również kochają nasiona słonecznika i konopie

również kochają nasiona słonecznika i konopie trznadle chętnie jedzą proso, łuskany owies i płatki owsiane.

Czym nie wolno dokarmiać ptaków?

Zdjęcie Karmnik należy regularnie czyścić / 123RF/PICSEL

Głodne ptaki zjedzą dosłownie wszystko, co niestety skończyć się może dla nich tragicznie. Dla dobra naszych skrzydlatych przyjaciół, nie powinniśmy serwować im:

produktów solonych takich jak orzeszki słone czy solona słonina

pieczywa

ugotowanego pęczaku lub innych gotowanych produktów, które szybko pęcznieją

pokarmu zepsutego np. spleśniałego, wilgotnego chleba

starych produktów mięsnych

odpadków z naszych stołów.

Zimą nie zapominajmy także o wodzie. W okolicy karmnika warto postawić naczynie np. miskę lub podstawkę ze świeżą, ciepłą, ale nie gorącą wodą.

WAŻNE: Karmnik należy regularnie i dokładnie sprzątać, usuwając z niego resztki jedzenia, ale również odchody, które na pewno się w nim pojawią. Zepsute resztki to ogromne siedlisko bakterii i pasożytów - ich spożycie może skończyć się dla ptaków śmiercią.

Niezależnie od pory roku warto również stworzyć ptakom w ogrodzie oazę i zasadzić krzewy owocowe, na których przez jesień i zimę utrzymywać się będą owoce stanowiące dla nich pokarm. Może to być np.:

bez koralowy

jarząb pospolity

dereń

dzika róża

bez czarny

kalina koralowa

głóg

tarnina.

