Spis treści: Dlaczego segregowanie odpadów jest konieczne? Gdzie wyrzucać fusy z kawy? Co jeszcze można wyrzucać do bioodpadów?

Dlaczego segregowanie odpadów jest konieczne?

Prawidłowa selekcja śmieci jest konieczna do odzyskiwania surowców wtórnych przez recykling. Ma to ogromny wpływ na ochronę środowiska, w którym żyjemy. Przykładając się to tego, zmniejszamy ilość odpadów trafiających na składowiska jak również redukujemy zanieczyszczenia gleby i wód. Rozdzielanie odpadów jak np. plastik, szkło czy papier do konkretnych pojemników, nie powinno już nikomu sprawiać problemów. W razie wątpliwości można zerknąć na opakowania, gdzie zwykle widnieje właściwa wskazówka. Problem pojawia się natomiast niekiedy w przypadku resztek jedzenia czy np. fusów po kawie, których na co dzień w każdym domu nie brakuje. Czy na pewno wiesz, gdzie należy je wyrzucać?

Gdzie wyrzucać fusy z kawy?

Polacy uwielbiają kawę i nie wyobrażają sobie bez niej życia. Już niemal każdy posiada w domu ekspres do kawy, jednak są i tacy, którzy wolą po prostu zalać zmielone ziarenka gorącą wodą. Bez względu na to jaką kawę preferujesz, musisz wiedzieć gdzie wyrzucać powstałe po parzeniu resztki.

Fusy po kawie można wykorzystać jako nawóz do roślin close up detail of coffee ground 123RF/PICSEL

Na początku należy wyjaśnić, że fusy to odpad pochodzenia roślinnego, dlatego idealnie nadają się przetworzenia na kompost. Są biodegradowalne, więc odpowiedź powinna nasunąć się sama. Fusy po kawie należy wyrzucać do brązowego pojemnika z napisem BIO. W ten sposób będą one mogły zostać przetworzone na nawóz. Jeśli jesteś miłośnikiem roślin, możesz zrobić z nich samodzielnie odżywiający preparat. Jeśli jednak wyrzucasz fusy do kosza musisz pamiętać, aby nie umieszczać ich tam w foliowych opakowaniach.

Co jeszcze można wyrzucać do bioodpadów?

Bioodpady to śmieci pochodzenia roślinnego - obierki, resztki warzyw, owoców, czy np. wspomniane wcześniej fusy po kawie. Ulegają one naturalnego procesowi rozkładu i korzystnie oddziałują na glebę, zwiększając jej żyzność. Należy wyrzucać je osobno lub w torebkach wytwarzanych z roślinnych surowców. Tego typu naturalne worki będą także wzbogacać biomasę, która może być pożywką dla organizmów żywych.

Do bioodpadów nie nadają się natomiast resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego (kości, mięso, nabiał), poza skorupkami po jajkach. W domu na odpady bio warto mieć odpowiedni pojemnik, który znacznie ułatwi segregację.

"Ewa gotuje". Acai bowl. Brazylijska miska pełna jagód Polsat