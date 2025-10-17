W skrócie Seniorzy powyżej 75. roku życia otrzymują comiesięczny dodatek pielęgnacyjny z ZUS w wysokości 348,22 zł, bez względu na wysokość dochodów.

Wysokość dodatku jest corocznie waloryzowana, a od marca 2026 roku może wzrosnąć do ok. 365,28 zł.

Część osób otrzymuje dodatek z automatu, natomiast osoby niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji muszą złożyć odpowiednie wnioski i dokumentację.

Spis treści: Dodatkowe pieniądze do emerytury. Świadczenie wynosi prawie 350 zł Dla kogo dodatek pielęgnacyjny? Oto kryteria ZUS Tej grupie ZUS z automatu wypłaci 348 zł co miesiąc

Dodatkowe pieniądze do emerytury. Świadczenie wynosi prawie 350 zł

Dodatek pielęgnacyjny obecnie wynosi 348, 22 zł miesięcznie. Jest wypłacany wraz z emeryturą, rentą i innym świadczeniem ZUS, z wyjątkiem Mama 4 plus i renty socjalnej.

Jego wysokość co roku ulega podwyższeniu, zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent. Kwota jest podwyższana od miesiąca, w którym następuje waloryzacja. Jest ona przeprowadzana każdego roku od początku marca dlatego podwyżki świadczenia należy się spodziewać 1 marca 2026 roku.

Na jaką podwyżkę można liczyć? Portal Infor wskazuje, że zgodnie z zapowiedziami rządu z czerwca 2025 roku, od 1 marca emerytury, renty i inne świadczenia podlegające waloryzacji wzrosną o co najmniej 4,9 proc. Jeśli wszystko się potwierdzi, dodatek pielęgnacyjny od 1 marca 2026 wzrośnie z 348,22 zł do 365,28 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne co roku ulega waloryzacji Canva Pro INTERIA.PL

Dla kogo dodatek pielęgnacyjny? Oto kryteria ZUS

ZUS na oficjalnej stronie podaje, kto może ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny. Jak czytamy, przysługuje on osobie, która jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat. W pierwszym przypadku kryterium wieku nie obowiązuje.

"Przyznamy ci dodatek pielęgnacyjny na Twój wniosek, jeśli lekarz orzecznik ZUS (komisja lekarska ZUS) w orzeczeniu stwierdzi, że jesteś całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji" - brzmi komunikat instytucji.

ZUS, aby przyznać dodatek, będzie potrzebować zaświadczenia o stanie zdrowia. Druk OL-9 można znaleźć na stronie instytucji. Musi je wypełnić lekarz prowadzący nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym będzie składany wniosek o dodatek pielęgnacyjny.

W zaświadczeniu umieści informacje o chorobie, opis jej przebiegu i dotychczasowego leczenia oraz rokowania, czyli ocenę aktualnego stanu zdrowia, prognozę dalszego przebiegu choroby i wskazania co do dalszego leczenia.

Tej grupie ZUS z automatu wypłaci 348 zł co miesiąc

Konkretna grupa otrzymuje świadczenie z urzędu.

"Gdy ukończysz 75 lat, nie musisz składać zaświadczenia o stanie zdrowia. Sami z urzędu przyznamy ci prawo do dodatku pielęgnacyjnego i będzie on wypłacany wraz z twoją emeryturą" - podaje ZUS.

Dodatki do świadczeń emerytalnych wzrastają od marca 123rf.com 123RF/PICSEL

Zdarza się jednak, że nie dodatek nie zostanie przyznany. Ma to miejsce w sytuacji, gdy dana osoba przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej dwóch tygodni w miesiącu.

Co więcej, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przysługuje, jeśli jest już ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS.

"Jeśli jesteś uprawniony do zasiłku pielęgnacyjnego i ZUS przyznał ci dodatek pielęgnacyjny powinieneś niezwłocznie powiadomić o tym właściwy organ, który wypłaca ci zasiłek pielęgnacyjny" - informuje ZUS.

Źródło: infor.pl/zus.pl

