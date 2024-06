Do jakiego pojemnika wyrzucać stare tapety?

Po remoncie zastanawiamy się, co zrobić z poszczególnymi odpadami. Stare tapety mogą stanowić tu problem, ze względu na mnogość materiałów, z których są wykonane. Minęły już czasy, kiedy te ścienne dekoracje produkowane były z papieru. Dziś na rynku znajdziemy tapety flizelinowe, tekstylne oraz wykonane ze szkła wodnego czy polichlorku winylu. Znajdą się wśród nich również produkty wykonane z trawy morskiej czy bambusa. Odróżnienie materiałów, z których są wykonane, może więc być sporym wyzwaniem. Do jakiego pojemnika wrzucać zatem stare tapety? Do wyboru mamy ich przecież kilka:

niebieskie na papier;

żółte na metale i plastik;

zielone na szkło;

brązowe na odpady bio;

czarne na odpady zmieszane.

Jeśli zastanawiasz się, gdzie wyrzucić stare tapety, to odpowiedź brzmi: do żadnego z wyżej wymienionych pojemników. Stanowią one odpad poremontowy i należy się ich pozbyć w inny sposób. W żadnym wypadku nie wyrzucamy ich na śmietnik.

Jak najlepiej pozbyć się starych tapet?

W Unii Europejskiej, aby rozwiać wszelkie wątpliwości co do recyklingu, każdy rodzaj odpadów ma swój kod. Dla starych tapet to ciąg cyfr: 17 09 04, który określa zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu. Osoby prywatne mogą oddać takie śmieci do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Oznacza to, że stare tapety można oddać na PSZOK, podobnie jak klej do tapet. W punkcie trzeba okazać dowód osobisty, a niektóre gminy wymagają dodatkowo potwierdzenia płatności za odpady komunalne za ostatni kwartał, czyli po prostu dowodu na wnoszenie tak zwanej "opłaty za śmieci". Przy dużych remontach dobrą opcją jest zamówienie kontenera na odpady budowlane lub big baga. Wówczas firma zajmująca się wywozem śmieci z remontu podstawia kontener pod wskazany adres lub dostarcza worek. Po ich zapełnieniu odbiera odpady i je wywozi. Oszczędza to kłopotu z dowozem śmieci do punktu recyklingu, zajmuje się tym profesjonalna firma.

Starych tapet w żadnym wypadku nie wyrzucaj do śmietnika

Kreatywne sposoby recyklingu starych tapet

Ekologiczne podejście do środowiska zakłada wytwarzanie jak najmniejszej ilości śmieci. Stare tapety, jeśli są w dobrym stanie, można poddać więc kreatywnemu recyklingowi. Możesz ich użyć do wyklejania mebli wewnątrz lub na zewnątrz czy też do robienia kolaży na ścianach. Sprawdzą się do wymyślnego pakowania prezentów czy zrobienia zakładek. Stare tapety będą dobrym surowcem do kreatywnych zajęć plastycznych z dziećmi, do robienia ozdób choinkowych czy świątecznych dekoracji, którymi ozdobisz dom lub sprzedasz na świątecznym kiermaszu. Możesz też owinąć w nie zeszyty szkolne swoich pociech. Stare tapety wykorzystasz na wiele sposobów, które podpowie ci wyobraźnia, wpisując się przy okazji w zasady zero waste.

