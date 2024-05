Do jakich śmieci wyrzuca się styropian?

Jeżeli masz do wyrzucenia odpady styropianowe, musisz przede wszystkim ustalić, czy dany kawałek jest czysty, czy zanieczyszczony. Czysty styropian, taki jak ten używany do zabezpieczenia przesyłek w pudełkach oraz taki, który zostaje po ociepleniu budynku, może zostać poddany recyklingowi.

Natomiast jeśli styropian jest zanieczyszczony jedzeniem (np. opakowania po chińszczyźnie na wynos czy tacki po mięsie/rybie) lub farbą, klejem, należy go umieścić w zwykłych odpadach komunalnych (czarne pojemniki na śmieci zmieszane). Jest to ważne, bo do recyklingu nie nadają się zabrudzone odpady styropianowe.

Gdzie wyrzucić styropian z lodówki?

Styropianem zabezpieczany jest sprzęt AGD znajdujący się w kartonach. Służy oczywiście ochronie obudowy, jak i wnętrza urządzenia przed uszkodzeniem w wyniku wibracji czy uderzenia. Po rozpakowaniu i wyciągnięciu lodówki pozostajesz z pudełkiem i jego zawartością, tj. styropianem. Gdzie wyrzucić styropian z lodówki? To produkt czysty, a więc w pełni nadający się do recyklingu. Umieść go w żółtym worku lub pojemniku przeznaczonym do składowania metali i plastiku.

Gdzie wyrzucić styropian po TV?

Podobnie jak w przypadku lodówek, styropian po telewizorach również jest odpadem czystym. Służy tylko do ochrony sprzętu na czas transportu do domu kupującego. Dlatego zaleca się, aby oddać go do recyklingu w specjalistycznych punktach zbiórki lub (jeśli jego go mało) umieścić we własnym koszu na plastik i metal. Nie należy mieszać go z innymi odpadami w koszu na śmieci komunalne.

Co zrobić z resztkami styropianu z budowy?

Resztki styropianu z budowy mogą być problematyczne do utylizacji ze względu na ich wielkość i ilość, ale też potencjalne zabrudzenia. W tym przypadku najlepszym pomysłem jest zamówienie kontenera na odpadki, do którego wrzucisz wszystkie pozostałości po prowadzonych pracach. Zwłaszcza jeśli są one zmieszane, np. gruz z siatką, styropianem i klejem.

Styropian może okazać się problematycznym odpadem. Mnóstwo osób nie wie, gdzie go wyrzucić

Resztki styropianu z budowy można też oddać do punktów zbiórki odpadów budowlanych, o ile funkcjonuje taki w twojej gminie. Organizowanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to szansa na legalne, bezpieczne dla środowiska pozbycie się styropianu. Jednak zazwyczaj do PSZOK-u musisz dostarczyć go osobiście.

