Gdzie wyrzucasz tubkę po paście do zębów? Wielu Polaków wciąż ma z tym problem

Oprac.: Justyna Nachman

Opakowania po produktach codziennego użytku, takie jak szczoteczki do zębów i tubki po paście czy różnego rodzaju maściach, mają duże znaczenie w procesie ochrony środowiska. Wiedza o tym, jak prawidłowo je segregować, pozwala na zmniejszenie ilości odpadów i wspiera recykling. Podpowiadamy, gdzie wyrzucać tubki po paście do zębów, maści i opakowania po kosmetykach, by zrobić to w sposób odpowiedzialny i zgodny z ekologicznymi zasadami.