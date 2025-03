"Większa masa ciała wywiera większy nacisk na naczynia krwionośne w dolnych partiach ciała. To z kolei utrudnia odpływ krwi z nóg do serca, co może prowadzić do zastoju żylnego, obrzęków i żylaków. Gdy masa ciała spada, zmniejsza się wówczas ten nacisk, co poprawia swobodny przepływ krwi w nogach" - wyjaśnia dr Bartek Kulczyński.