Trzy najlepsze składniki dla oczu. Obowiązkowe w diecie po 40. roku życia

Dbanie o wzrok to inwestycja w jakość życia, której warto poświęcić uwagę, nawet jeśli aktualnie nie narzekamy na problemy z widzeniem. Naturalny proces starzenia dotyczy także oczu, a ich ochrona nie sprowadza się wyłącznie do zakładania okularów przeciwsłonecznych w pogodne dni. Bardzo istotna staje się zawartość naszych talerzy i uwzględnianie w diecie składników odżywczych o korzystnym wpływie na wzrok. Na co szczególnie zwrócić uwagę?