W 2020 roku zaczęła obowiązywać w Polsce pełna segregacja odpadów. Osoby, które nie chcą się do niej stosować, zobowiązane są do uiszczania dodatkowej opłaty za jej brak. Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) mówi, że należy dokładnie oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Surowce, które oddzielamy to:

Wiele osób sądzi, że skoro chusteczki higieniczne wykonane są z papieru, to powinny być one wyrzucane do pojemnika niebieskiego. To błąd - zużyte, brudne chusteczki higieniczne należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Ta sama zasada dotyczy także chusteczek nawilżanych.