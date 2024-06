Gdzie wyrzucić opakowanie po lakierze?

Lakiery do włosów są jednymi z najpopularniejszych produktów kosmetycznych, które wykorzystujemy niemal każdego dnia. Jeśli nie chcemy zaśmiecać nimi środowiska, nie powinniśmy wyrzucać ich do kontenera na odpady zmieszane. Opakowania po lakierach do włosów najczęściej są metalowe (aerozolowe), dlatego należy wyrzucać je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, ale tylko wtedy, gdy są całkowicie opróżnione. Ważne jest, aby nie były pod ciśnieniem, ponieważ mogą stanowić zagrożenie podczas przetwarzania odpadów.

Jeśli plastikowe części, takie jak nakrętki i dysze da się oddzielić od metalowego pojemnika i nadają się do recyklingu, można je osobno wyrzucić do pojemnika na tworzywa sztuczne. Natomiast w przypadku, w którym opakowanie zawiera jeszcze resztki lakieru, najlepiej oddać je do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), gdzie zostaną odpowiednio zutylizowane jako odpad niebezpieczny.

Puste opakowania można również wykorzystać do projektów DIY (do it yourself). Mogą posłużyć jako elementy dekoracyjne, np. jako nietypowe wazony, lampiony czy świeczniki. Sprawdzą się także do przechowywania drobnych przedmiotów, takich jak śruby, gwoździe, koraliki czy akcesoria biurowe.

Czy opakowania po dezodorantach wyrzucamy tam, gdzie lakier?

Po całkowitym opróżnieniu metalowe puszki i plastikowe części po dezodorancie umieszczany w kontenerze na odpady metalowe i plastikowe. Natomiast w przypadku, gdy wciąż znajduje się w nim ciesz, musimy wyrzucić go do kosza na odpady zmieszane. Wynika to z faktu, że zawierają one gaz pod ciśnieniem, który może być łatwopalny lub toksyczny. Plastikowe nakrętki zawsze oddzielamy i wrzucamy do kontenera przeznaczonego dla metali i tworzyw sztucznych, który często jest oznaczony kolorem żółtym.

Dezodoranty w kulce i sztyfcie znajdują się zazwyczaj w plastikowych pojemnikach, dlatego należy wyrzucać je do kontenera na metale i tworzywa sztuczne. Są one łatwiejsze do przetworzenia niż opakowania zawierające gazy pod ciśnieniem. Natomiast szklane flakony po perfumach powinny trafić do kontenera na szkło, zwykle oznaczonego kolorem zielonym. Jeśli opakowanie wykonane jest z innego materiału, należy je wyrzucić do kontenera na odpady zmieszane.

Zawsze warto sprawdzić lokalne wytycznych dotyczące segregacji odpadów, ponieważ mogą się one różnić się zależności od regionu. Na etykietach produktów również znajdują się informacje dotyczące prawidłowego sortowania opakowań po ich wykorzystaniu.

Gdzie wyrzucać opakowania po farbach do włosów?

Podczas domowej koloryzacji włosów produkujemy sporo odpadów. Opakowania po farbach do włosów składają się zazwyczaj z kilku różnych elementów, a każdy z nich może wymagać odmiennego sposobu utylizacji:

kartonowe pudełko i instrukcje: wyrzucamy do pojemnika na papier i tekturę, usuwając wszelkie plastikowe elementy lub wkładki;





metalowa tubka : opróżniamy ją z resztek farby i wyrzucamy do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne;





plastikowe tuba: również należy ją opróżnić i wyrzucić do pojemnika na tworzywa sztuczne. Resztki farby usuwamy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych, jeśli farba jest chemicznie aktywna;





plastikowe butelki po utleniaczu : opróżnione wyrzucamy do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Jeśli w butelce pozostały resztki utleniacza, najlepiej oddać je do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK);





rękawiczki jednorazowe: jeśli są wykonane z plastiku, można je wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane, chyba że lokalne przepisy pozwalają na wrzucenie ich do pojemnika na tworzywa sztuczne. Jeśli są wykonane z lateksu, należy je wyrzucić do odpadów zmieszanych;





saszetki z odżywką: plastikowe saszetki po odżywce wyrzucamy do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, o ile są opróżnione.

Resztki farby i utleniacza są traktowane jako odpady niebezpieczne. Najlepiej oddać je do PSZOK-u, aby zostały odpowiednio zutylizowane. Większość z nich publikuje swój godziny otwarcia na stronach internetowych lub w specjalnych aplikacjach.

