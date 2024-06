Od 2017 r. na terenie całej Polski obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) . Oznacza to, że odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje plus odpady zmieszane.

Do kontenerów oznaczonych kolorem niebieskim wrzucamy papier , metale i tworzywa sztuczne umieszczamy w pojemnikach z kolorem żółtym , szkło powinno trafić do kosza z kolorem zielonym , natomiast kontener z kolorem brązowym oznacza odpady BIO . Ponadto w przypadku segregacji szkła mogą się również pojawić pojemniki z oznaczeniem kolorem białym dla szkła bezbarwnego .

Z badań przeprowadzonych przez EKObarometr wynika, że 96 proc. badanych w Polsce deklaruje, że segreguje śmieci . Natomiast 40 proc. ankietowanych wskazało, że ich decyzja o segregacji śmieci podyktowana jest "chęcią zrobienia czegoś dobrego dla środowiska". Tylko 16 proc. Polaków deklaruje, że segreguje śmieci ze względu na zachęty finansowe, a 14 proc. robi to z obawy przed karami i sankcjami .

Gdzie wyrzucić tubkę po paście do zębów

Tubki z pastą do zębów najczęściej są sprzedawane w kartonowych opakowaniach , które należy wyrzucić do kontenera na papier , oznaczonego kolorem niebieskim.

A co z samą tubką? Tutaj sprawa może się nieco skomplikować, jeśli do czynienia mamy z opakowaniem wyprodukowanym z w pełni biodegradowalnych materiałów. W takim przypadku tubka powinna trafić do brązowego pojemnika na odpady BIO.