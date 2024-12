Kiedy rozebrać choinkę po świętach?

Choinkę przynosimy do domu i przyozdabiamy przed Bożym Narodzeniem. W tradycji chrześcijańskiej powinno mieć to miejsce 24 grudnia, ale wiele osób decyduje się na choinkę już na początku grudnia. Świąteczne drzewko powinno z nami pozostać przez okres świąt, a następnie należy je rozebrać.

Pierwszym z najczęściej wybieranych terminów na rozebranie choinki jest 6 stycznia, czyli Święto Trzech Króli. To dzień, w którym kończy się okres kolędowania, w związku z czym wierni decydują się na schowanie świątecznych ozdób, z choinką włącznie.

Kolejny termin na rozebranie choinki, który cieszy się dużym zainteresowaniem, to pierwsza niedziela po Święcie Trzech Króli. Jest to data, w której kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia.

Trzecim i zarazem ostatnim terminem dla chrześcijan na rozebranie choinki jest 2 lutego, czyli Święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane również Matki Boskiej Gromnicznej.

Podczas rozbierania choinki, pamiętajmy o odpowiedniej segregacji zniszczonych ozdób

Gdzie wyrzucić zniszczone ozdoby choinkowe?

Podczas rozbierania choinki zdarzają się chwile nieuwagi, które skutkują uszkodzeniem choinkowych ozdób. Zbita bombka czy przerwany łańcuch choinkowy zazwyczaj nie nadają się już do ponownego wykorzystania, dlatego przeważnie trafiają do kosza na śmieci.

Jeśli pozbywamy się żywej choinki i nie mamy możliwości zasadzenia drzewka np. na własnej działce, powinno ono trafić do pojemnika na bioodpady. Należy jednak zaznaczyć, że niektóre gminy nakazują wyrzucanie choinek do odpadów zmieszanych lub oddanie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W przypadku potłuczonych bombek wiele osób wychodzi z błędnego założenia, że powinny one zostać wyrzucone do kontenera na szkło. Jednak szklane bombki choinkowe, nierzadko pokryte dodatkowymi zdobieniami wykonanymi z różnych materiałów, należy wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. Natomiast bombki plastikowe powinny trafić do kontenera z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne.

A co zrobić z lampkami choinkowymi, jeśli uległy popsuciu i nie można ich naprawić? Takie lampki należy traktować jako elektrośmieci, dlatego powinniśmy je oddać do wyznaczonych punktów ze specjalnymi koszami na wspomniane elektrośmieci lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

