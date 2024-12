W 2020 roku zaczęła obowiązywać w Polsce pełna segregacja odpadów. Osoby, które nie chcą się do niej stosować, zobowiązane są do uiszczania dodatkowej opłaty za jej brak. Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) mówi, że należy dokładnie oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Surowce, które oddzielamy to:

Wszystko ma być zorganizowane tak, nie było potrzeby ustawiania dodatkowych pojemników - tekstylia będziemy oddawać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK-ów. Niektórzy zwracają jednak uwagę na fakt, że takie rozwiązanie może być problematyczne - PSZOK-i położone są często na obrzeżach miast i dla wielu osób (szczególnie seniorów czy chorych) dojazd do nich jest sporym wyzwaniem. Wciąż będziemy więc mogli oddawać niezniszczone ubrania do sklepów charytatywnych, brać udział w zbiórkach odzieży używanej czy sprzedawać ją w dedykowanych do tego miejscach.