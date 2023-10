Spis treści: 01 Skorupki po jajkach — resztki nie zawsze trzeba wyrzucać

Skorupki po jajkach — resztki nie zawsze trzeba wyrzucać

Zacznijmy od tego, że ten rodzaj odpadków może nam się jeszcze przydać. To ważna informacja dla wszystkich osób, które dysponują własnym ogródkiem lub starają się uprawiać okazałe rośliny doniczkowe. Nawóz ze skorupek jaj działa odżywczo na wiele gatunków, w tym lawendę, sansewierię, pomidory, ogórki czy bluszcze. Pokruszone fragmenty skorupek, ze względu na ostre krawędzie, pomogą odstraszyć z ogrodu ślimaki. Zanim je wyrzucisz, weź pod uwagę, że możesz sprytnie wykorzystać swoje kuchenne resztki.

Gdzie wyrzucić skorupki po jajkach?

W sytuacji, gdy nie znajdziesz dla nich zastosowania, powinny zostać umieszczone w odpowiednim pojemniku. Z racji tego, że zaliczają się do stałych odpadów kuchennych, skorupki jajek powinny lądować w koszu na bioodpady. Zwykle jest on w kolorze brązowym. Weź pod uwagę, że nie należy wyrzucać ich wraz z żadnymi opakowaniami — wtedy cała segregacja śmieci biodegradowalnych traci sens.

Jajko surowe lub gotowane — gdzie należy wyrzucić?

Zdarza się, że trafimy na zepsute jajko. Czasem nie zdołamy zużyć surowych lub gotowanych jaj w całości. Co zrobić w takiej sytuacji? Skierowanie się do pojemnika na odpady biodegradowalne jest w tym kontekście błędem. Wnętrze jajka, jako produkt pochodzenia zwierzęcego, należy umieszczać w koszach przeznaczonych na śmieci zmieszane.

Pamiętaj, że żywności nie należy wyrzucać do zlewu i toalety, co nadal w wielu gospodarstwach domowych wydaje się najprostszą metodą pozbycia się problematycznych odpadków. Awaria i niedrożność instalacji to tylko kwestia czasu.

Co zalicza się do odpadków bio?

Dla podsumowania warto przypomnieć sobie, co można wrzucać do kosza na odpady biodegradowalne. Oprócz jajecznych skorupek powinny znajdować się w nim także:

zepsute owoce i warzywa,

ogryzki i obierki,

stare pieczywo,

fusy z kawy i herbaty.

Odpady bio to wszystkie resztki, które nadają się do kompostowania. Nie zaliczają się do nich produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym pozostałości mięs, kości, nabiału czy tłuszczu.

