Gdzie wyrzucić pustą butelkę po oleju? Polacy wciąż nie wiedzą

Wydawać by się mogło, że butelka po oleju, wykonana z plastiku, powinna wylądować w pojemniku na odpady plastikowe, a szklana - w pojemniku na szkło. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii - rodzaj zakrętki, a także to, czy została ona zupełnie opróżniona z zawartości.

Okazuje się, że każda butelka po oleju jadalnym jak i silnikowym, zarówno plastikowa jak i szklana musi wylądować w oddzielnym kuble na odpady.

Gdzie należy wyrzucić butelkę po oleju jadalnym?

W kuchni stosujemy różne rodzaje olejów - tymi najpopularniejszymi są słonecznikowy, rzepakowy czy oliwa z oliwek. Sprzedawane są one w plastikowych lub szklanych butelkach i posiadają metalowe czy też plastikowe zakrętki.

Gdy olej zostanie całkowicie wykorzystany, wiele osób zastanawia się, czy przed wyrzuceniem opakowania do kosza należy je umyć. Okazuje się, że nie - jednak w tym przypadku umieszczanie butelki po oleju w pojemniku na plastik będzie błędem. Taki odpad powinien wylądować w kontenerze na tworzywa sztuczne (kolor żółty). Nakrętki natomiast najlepiej wyrzucić do specjalnych pojemników ustawionych w wielu lokalizacjach, które biorą udział w akcjach charytatywnych.

Zdjęcie Co zrobić z plastikowymi zakrętkami, np. z oleju? Najlepiej wrzucić je do specjalnego kosza na zakrętki / 123RF/PICSEL

Gdzie wyrzucić szklaną butelkę po oleju?

Oliwa czy też niektóre rodzaje olejów jadalnych sprzedawane są również w butelkach szklanych - one z kolei po opróżnieniu do ostatniej kropli powinny trafić do pojemnika przeznaczonego właśnie na szkło (kolor zielony). Jeśli posiadasz natomiast nakrętki metalowe, umieść je w koszu na metale i tworzywa sztuczne.

Gdzie wyrzucić butelkę po oleju silnikowym?

W przypadku pojemników po olejach samochodowych sprawa ma się zupełnie inaczej. To, gdzie należy je umieszczać po opróżnieniu zależy od danego regionu, a konkretnie gminy i to z nią trzeba kontaktować się w tej sprawie. Niektóre jednostki dopuszczają wyrzucanie takich odpadów do kontenerów na metale i tworzywa sztuczne, jednak zdecydowana większość gmin nakazuje ich wywóz do lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Pamiętaj, że resztek oleju silnikowego pod żadnym względem nie wolno wylewać do kanalizacji!