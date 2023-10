Genialny patent na błyszczące, idealnie czyste sztućce. Wystarczy wrzątek i cytryna

Część rozkładam do dekoracji, resztę suszę. Powstały proszek doskonale usztywnia tkaniny

Zmywarka to cudowny i uwielbiany już przez większość osób wynalazek. Urządzenie to pozwala zaoszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze. Zmywając ręcznie, zużywamy bowiem znacznie więcej wody, a dodatkowo zamiast zająć się przyjemniejszymi rzeczami musimy tkwić przy zlewie. Mokre naczynia po umyciu trzeba mieć też gdzie odłożyć - konieczny jest specjalny ociekacz, a przy wizycie gości i większej ilości sztućców czy talerzy robi się to problematyczne. Wielu posiadaczy zmywarek skarży się bardzo często, że mimo dbania o czystość urządzenia, uzupełniania soli i stosowania odpowiednich programów, naczynia - a w szczególności sztućce - po wyjęciu ze zmywarki mają nieestetyczne zacieki z wody i mydlin. Chcąc podać widelce czy łyżki na stół, trzeba więc za każdym razem wycierać je ściereczką. Czy jest to jednak konieczne? Okazuje się, że istnieje proste rozwiązanie.

Sztućce bez zacieków? Oto banalne rozwiązanie

Sposobem na lśniące i idealnie czyste sztućce bez zacieków podzieliła się ostatnio na Instagramie Basia Orzyłowska - zachęcająca w sieci do regularnego sprzątania i dbania o dom z wykorzystaniem naturalnych produktów. Zdradziła ona swój niezawodny sposób na piękne i błyszczące łyżki, widelce oraz noże.

Zdjęcie Skutecznym i tanim sposobem na błyszczące sztućce bez zacieków jest wymoczenie ich we wrzątku z dodatkiem soku z cytryny / 123RF/PICSEL

Nic mnie tak nie nurtuje jak chcę nakryć do stołu, sięgam po sztućce, a one całe w zaciekach mydlanych. czytamy na Instagramie

Ekspertka wyjaśniła, że stosuje trik, który polega na wymoczeniu sztućców we wrzątku z dodatkiem cytryny.

Instagram Rolka Rozwiń

Stosuje po myciu zalewanie ich wrzątkiem z cytryną i mam pewność, że moje sztućce błyszczą. wyjaśniła.

Jej zdaniem takie działanie sprawi, że będą one błyszczeć i nie ma mowy w tym przypadku o żadnych zaciekach. Wypróbujecie u siebie?

