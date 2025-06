Osłabia kości i jelita. Popularny trend żywieniowy może bardzo szkodzić

W mediach społecznościowych od dłuższego czasu panuje moda na spożywanie wysokobiałkowych produktów. Mają one być największym wsparciem w dążeniu do idealnej, szczupłej, ale też wysportowanej sylwetki. Do ich największych zalet zalicza się przyspieszanie metabolizmu czy rozwijanie masy mięśniowej. Okazuje się jednak, że nadmiar białka w diecie może szkodzić, a pozornie zdrowe produkty proteinowe często zawierają składniki, które ze zdrowym odżywianiem mają niewiele wspólnego.