Jeśli nie chcesz chwastów w swoim ogrodzie, koniecznie zrecyklinguj karton po paczce, którą ostatnio odebrałaś. Są one niezwykle przyjazne dla przyrody, ponieważ - podobnie jak papierowe torby czy słomki - szybko się rozkładają i nie stanowią zagrożenia dla zwierząt. Z tego powodu wiele marek zastępuje kartonami plastikowe opakowania. Jeśli chcesz, aby również w twoim ogrodzie zrobiło się jeszcze bardziej ekologicznie, wykorzystaj proponowany przez nas patent na chwasty.

Nowe życie kartonów receptą na chwasty w ogrodzie

Z powodu pandemii przyzwyczailiśmy się do zamawiania produktów bezpośrednio do domów lub paczkomatów. Większość firm stosuje kartonowe opakowania do przewożenia zamówień, dlatego często w naszych domach zalega kilka pudełek. Zamiast wyrzucać je do śmieci lub oddawać na makulaturę, możesz nadać im drugie życie przez wykorzystanie w ogrodzie. Ściółkowanie nimi może wspomóc nas w walce z chwastami.

Sposób na chwasty oraz użyźnianie gleby

Karton jest przyjazny otoczeniu, a przy tym nie rozkłada się w mgnieniu oka. Dzięki temu przez długi czas jest w stanie dostarczać glebie oraz naszym roślinom materii organicznej. W kartonach znaleźć możemy wysoką zawartość celulozy, dlatego ściółkując nim glebę przyciągamy dżdżownice - te są wprost stworzone do użyźniania ziemi. Oprócz tego, dzięki przykryciu gleby kartonami pomożemy jej zachować wilgoć. To sprawi, że nie będziemy tak często podlewać sadzonek, a mimo tego one nadal będą rosły zdrowo i bezpiecznie.

Ściółkowanie kartonami - genialny sposób na chwasty

Ściółkując kartonami możemy przyczynić się nie tylko do poprawienia kondycji gleby w naszym ogrodzie, ale również do uchronienia roślin przed chwastami. Jeśli odizolujemy od nich sadzonki, będą one wzrastać w spokoju i nie wymagać od nas aż tak dużej atencji. Należy jednak pamiętać, że karton kartonowi nierówny. Nie każdy nadaje się do ściółkowania!

Jeśli posiadasz tzw. kolorowe kartony, czyli ze wzorzystą naklejką na ściankach, możesz od razu je odrzucić. Tak samo postąpimy z kartonami malowanymi, pokrytymi niemożliwą do usunięcia folią czy zawierającymi metalowe zszywki, których nie jesteśmy w stanie wyjąć. Sprawdź taśmy, którymi był zaklejony pakunek - jeśli jest plastikowa, musisz odrzucić ten karton. Na rynku coraz częściej wykorzystywane są taśmy ekologiczne - tworzone z biodegradowalnych materiałów, wzmacniane nićmi. Takiego kartonu możesz spokojnie użyć do ściółkowania.

Ściółkowanie kartonami - jak to zrobić?

Uchronimy nasz ogród przed chwastami, jeśli odpowiednio dokonamy ściółkowania kartonami. Zabieg ten nie jest trudny, ale należy się skupić i uważnie przyglądać, żeby dobrze go wykonać. Podzielone kartony układamy na glebie "na zakładkę", czyli w taki sposób, aby na siebie nachodziły. Przyjrzyj się dokładnie jak rozłożone zostały płaty - jeśli zostaną między nimi szczeliny, nic z tego nie będzie. Odpowiednio ułożone kartony spryskujemy (to ważne, żeby kartonów nie zalewać z konewki), a następnie przykładamy kamieniami. W ten sposób unikniemy rozwiania kartonów kiedy już wyschną. Tak przygotowane ściółkowanie warto dopełnić korą iglastą lub trocinami.