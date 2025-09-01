Czas, lista i lekarz - te trzy czynniki mają znaczenie w wyborze sanatorium

Upragniony odpoczynek zdrowotny w sanatorium to przywilej seniorów, który w Polsce jest dość popularny, ale nie oznacza to, że łatwy do zrealizowania. Co zrobić i na co zwrócić uwagę, by faktycznie być zadowolonym z sanatorium, do którego trafimy?

Przede wszystkim coś, na co mamy wpływ to czas. Lekarze i pracownicy NFZ podkreślają, że wnioski warto składać z wyprzedzeniem. Statystyki pokazują, że seniorzy, którzy planują kurację już na początku roku, mają większy wybór miejsc i terminów. W sezonie letnim kolejki znacząco się wydłużają.

Drugą kwestią jest znajomość placówek. Nie wszyscy wiedzą, że NFZ publikuje pełną listę placówek współpracujących z funduszem. Wybierając te mniej popularne, można liczyć na krótszy czas oczekiwania. Sanatoria w małych miejscowościach często oferują taki sam standard leczenia jak te najbardziej znane, a pobyt bywa spokojniejszy i tańszy.

Ostatnim czynnikiem działającym na korzyść sanatoryjnego wyboru jest sam lekarz prowadzący. Skierowanie do sanatorium wystawia lekarz rodzinny lub specjalista. Dobrze jest porozmawiać z nim o konkretnych potrzebach - chorobach układu oddechowego, problemach kardiologicznych czy schorzeniach narządu ruchu. Im bardziej precyzyjnie opisane wskazania, tym większa szansa na skierowanie do odpowiedniego ośrodka. Warto też przemyśleć wybór lekarza prowadzącego i zasięgnąć wiedzy o specjaliście wśród znajomych i innych pacjentów.

Termin do sanatorium "po kimś"? Jak to działa?

Jak dostać termin "po kimś" do sanatorium?

Mało kto wie, że w systemie NFZ pojawiają się "wolne miejsca" po osobach, które zrezygnowały w ostatniej chwili. Warto dzwonić do oddziału i pytać o takie możliwości. Czasem dzięki temu można wyjechać nawet w ciągu kilku tygodni, a nie miesięcy.

Oddziały wojewódzkie NFZ mają obowiązek zagospodarować "wolny termin". Zamiast czekać rok czy więcej na swoją kolej, można zająć zwolnione miejsce. W praktyce oznacza to, że kuracjusz, który miał wyjazd zaplanowany dopiero na przyszły rok, może pojechać już za kilka tygodni, a czasem nawet w ciągu kilkunastu dni.

Najprościej zadzwonić do swojego oddziału NFZ i zapytać o tzw. "pilne terminy" lub "zwolnione miejsca".

Jednak w takim przypadku należy mieć już zatwierdzone skierowanie - tylko wtedy można liczyć na szybszy wyjazd.

