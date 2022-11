Tegoroczna jesień powoli dobiega końca. Noce są coraz chłodniejsze, a grzybów w lasach dużo mniej. Jak się okazuje, tego roku w listopadzie można znaleźć jeszcze wiele wspaniałych okazów. Grzybiarze donoszą, że w niektórych regionach kraju z lasów można wyjść z koszami pełnymi leśnych dobroci. Gdzie szukać grzybów w listopadzie? Jakie okazy można jeszcze znaleźć w tym miesiącu, a z jakimi trzeba się już pożegnać?

Jakie grzyby można znaleźć w listopadzie?

Zdjęcie W listopadzie śmiało można się rozglądać za podgrzybkami / 123RF/PICSEL

Do grzybów, których śmiało możemy wyglądać w lasach o tej porze roku, są:

Reklama

podgrzybki

gąski

kurki

kanie

opieńki

Jeśli chodzi o popularne borowiki, maślaki czy koźlarze - czas na ich zbieranie w tym roku niestety już się skończył. Są jednak tacy, którzy jeszcze początkiem listopada znaleźli kilka zaskakujących okazów.

Zobacz też: Tego grzyba można spotkać niemal w każdym lesie. Czy jest jadalny?

Sezon na grzyby jeszcze trwa

Niektórzy amatorzy twierdzą, że w listopadzie nie ma już po co wybierać się do lasu. Doświadczeni grzybiarze wiedzą jednak, że to doskonały moment, aby skorzystać z braku tłumów i wybrać się na poszukiwanie dorodnych okazów. Co więcej, w internecie można znaleźć mnóstwo wskazówek, w jakich regionach Polski szukać grzybów w listopadzie. Internauci podają konkretne miejsca i nazwy gatunków.

Zdjęcie Zbierajmy tylko te grzyby, których jesteśmy w 100 proc. pewni / 123RF/PICSEL

Zobacz też: Niebieskie grzyby z polskich lasów... są jadalne! Jak je przyrządzić?

Gdzie szukać grzybów w listopadzie?

Grzyby rosną wszędzie - wystarczy dobrze się rozejrzeć, aby dostrzec je wśród brązowo-rdzawych liści. Warto jednak wiedzieć, w jakich miejscach najchętniej rosną i gdzie ich wypatrywać. Doskonałym miejscem będą obrzeża lasów czy południowe zbocza. Grzyby chętnie wyrastają przy drzewostanach:

dębowych

bukowych

świerkowych

sosnowych

Doświadczeni grzybiarze radzą też, aby poszukać maślaków, kurek czy podgrzybków pod pojedynczymi brzózkami oraz modrzewiami, pomiędzy sosnowymi i świerkowymi lasami.

Jak podaje serwis grzyby.pl, tegoroczny sezon na grzyby, choć niezbyt intensywny, jest bardzo rozciągnięty w czasie i może trwać również w listopadzie. Grzybiarze chętnie dzielą się w sieci efektami swoich ostatnich zbiorów, zdradzają, jakie gatunki i gdzie udało im się je znaleźć. Sporo osób pochwaliło się w ostatnim czasie zdjęciami pięknych okazów m.in. podgrzybków, maślaków, prawdziwków, koźlarzy, borowików sosnowych, kurków, gąsek czy rydzy. Z mapy zamieszczonej na wspomnianej stronie możemy dowiedzieć się, że najbardziej owocne grzybobrania zaobserwowano ostatnio w województwach: warmińsko-mazurskim, dolnośląskim, wielkopolskim oraz małopolskim.

"Udało mi się zebrać pełny kosz podgrzybków"

- Przyszedł czas na pożegnanie Borów Dolnośląskich. Pogoda wciąż dopisuje, dlatego zdecydowałem się po raz ostatni wybrać nad Kwisę [...] Obszar od remontowanej autostrady do miejscowości Jelenie Rogi, odgrodzony rzeką Kwisą opanowałem już całkowicie, w związku z czym poszedłem w te miejsca, gdzie w ostatnich tygodniach były grzyby. Pomimo faktu, że sezon w tym miejscu zdecydowanie się kończy, udało mi się zebrać prawie pełny kosz podgrzybków - zdradził 3 listopada grzybiarz z Dolnego Śląska.

- Wynik jak na 3 listopada nawet zadowalający, ponieważ pojechałam głównie na gąski. Liczbowo przedstawia się następująco: 1 zdrowy prawdziwek, 2 koźlarze pomarańczowe - duże ale zdrowe, 28 podgrzybków oraz ponad 3 litrowa miska z czubkiem gąsek siwych i zielonych. Co dziwne znalazłam dziś 11 młodziutkich podgrzybków, ale niestety wszystkie robaczywe - napisała internautka z woj. mazowieckiego

Może ilość na godzinę nie powala, ale chyba nie jest to najważniejsze. Liczy się jakość! Mamy listopad, a w moim koszyku 12 cudownych prawdziwków, w tym 4 borowiki sosnowe. Cudeńka. Ponadto podgrzybki, maślaki, kurki, kozaki i gołąbki wyborne skomentowała osoba z woj. wielkopolskiego.

Czytaj także: Grzyboznawca Jerzy Rumiński radzi: Tak przygotuj się przed grzybobraniem

Na co uważać podczas grzybobrania?

Podczas zbierania grzybów przez cały sezon trzeba przestrzegać kilku istotnych zasad. Warto zwrócić uwagę na odpowiednie wycinanie czy wykręcanie znalezionych okazów, a przede wszystkim przestrzegać przepisów obowiązujących w lesie. Najważniejsza jest świadomość, które okazy są trujące, a które jadalne. Grzyby najlepiej zbierać do koszyków - w żadnym przypadku do foliowych reklamówek. Początkujący grzybiarze powinni rozpocząć szukanie grzybów rurkowych, które nie stanowią śmiertelnego zagrożenia. Zdrowe grzyby, których jesteśmy w 100 proc. pewni, zaraz po przyniesieniu z lasu należy oczyścić i przygotować do zjedzenia lub zamrozić czy wysuszyć.