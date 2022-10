Tego grzyba można spotkać niemal w każdym lesie. Czy jest jadalny?

Spis treści: 01 Borowik złotopory - gdzie występuje?

02 Podgrzybek złotopory. Jak wygląda?

03 Do jakich grzybów jest podobny borowik złotopory?

Borowik złotopory - gdzie występuje?

Borowik złotopory jest jadalnym grzybem pospolitym, często występującym w lasach iglastych i liściastych, ale i parkach. Grzyby te najczęściej lubią wyrastać pod dębem, bukiem lub sosną zwyczajną. Borowik złotopory jest rozpowszechniony na całej półkuli północnej w strefie klimatu umiarkowanego, a zbierane są przez grzybiarzy od czerwca do listopada. Owocnik tego okazu jest znany pod wieloma innymi nazwami, m.in.:

borowik złotawy

czerwona noga

podgrzybek złotopory

złoty grzyb

grzyb zającowy

grzyb zajęczny

Podgrzybek złotopory. Jak wygląda?

Borowik złotopory może osiągać wielkość od 3 do 10 cm. Kapelusz owocnika jest zazwyczaj koloru brązowy, żółtobrązowy, oliwkowy lub bordowy, pokryty suchą, matową warstwą. Kształt kapelusza u młodych okazów przybiera formę półkolistą. Wraz ze wzrostem, starsze Borowiki złotopore stają się płaskie i bardziej zapadnięte. Z wiekiem oraz w okresach suszy skórka kapelusza pęka na mniejsze poletka, a w miejscach pęknięć widoczny jest białawy albo czerwonawy miąższ. Spodnia strona kapelusza z kolei posiada rurki młodych owocników w kolorze jasnym, żółtawym. Starsze grzyby zmieniają kolor na bardziej zielony. Walcowaty, bordowy trzon może mieć grubość około 2 cm.

U młodych owocników miąższ jest twardy i żółtawy, zaś starszych ma formę bardziej wodnistą i miękką. Potem szybko ulega rozkładowi i pleśnieje. Charakterystyczną cechą jest siny kolor miąższu pojawiający się po przecięciu. Podgrzybek złotawy jest jadalny, jednak ma słabo wyczuwalny zapach i nieco kwaskowy posmak. Z tego względu najlepiej będzie nadawał się do zup i sosów, najlepiej w połączeniu z innymi gatunkami grzybów.

Do jakich grzybów jest podobny borowik złotopory?

Borowika złotoporego można pomylić z Podgrzybkiem zajączkiem - podobnym, jadalnym grzybem. Różnica między owocnikami jest taka, że kapelusz Podgrzybka zajączka nie pęka podczas suszy, a jego miąższ sinieje pod wpływem uszkodzeń. Do Borowika złotoporego są podobne również Podgrzybek oprószony oraz Podgrzybek obciętozarodnikowy.

Po zerwaniu grzybów i przyniesieniu do domu, trzeba od razu zabrać się do ich przygotowania. Okazy, co do których nie mamy pewności lepiej zostawić w lesie. W razie wątpliwości grzyby można zanieść też do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej - tak specjaliści nieodpłatnie ocenią, czy są jadalne.