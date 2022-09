Piaskowiec modrzak to gatunek grzybów z rodziny piaskowcowatych, któremu polską nazwę nadała Alina Skirgiełło w 1960 roku. Znany jest on także jako huba siniak, borowik polny, granatek czy grzyb piaskowy.

Nigdy nie wybieraj żywności w tych opakowaniach. Mogą być toksyczne

Usuwa złogi, zbija cukier i cholesterol. Ten sok uchodził za "życiodajny nektar"

Pyzy z mięsem Roberta Makłowicza. Jedyny taki przepis!

To ziele zastąpi kostkę rosołową. Usuwa złogi toksyn z jelit Piaskowiec modrzak ma niewielki, nieco spłaszczony kapelusz o średnicy 3,5 cm do 12 cm. Najczęściej ma on kolor kremowy, ale spotyka się także grzyby barwy żółtej, a nawet żółtozielonej. Pod spodem modrzak ma białe lub kremowe rurki, które po przekrojeniu stają się niebieskie. Trzon modrzaka ma wysokość od 5 do 10 cm, jest grubszy u podstawy i zwęża się ku górze.

Cechą charakterystyczną niebieskiego grzyba jest to, że sinieje w miejscach uszkodzenia lub dotknięcia. Pojawiają się wtedy na nim ciemnoniebieskie plamy, którym zawdzięcza on swoją nazwę. Mogą się one pojawić także po ususzeniu grzyba.

Zobacz również: Idealny sos grzybowy? Ewa Wachowicz zdradza przepis!

Reklama

Piaskowiec modrzak: Występowanie

Piaskowiec modrzak występuje głównie w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Australii. Spotkać go można także w Polsce, choć jest to gatunek wyjątkowo rzadki i znajduje się na Czerwonej Liście Roślin i Grzybów Polski - jest zagrożony z powodu ograniczonego zasięgu geograficznego i małych obszarów siedliskowych.

Piaskowiec modrzak owocuje od lipca do listopada w lasach liściastych oraz mieszanych, szczególnie w górach i okolicach podgórskich. Grzyb ten rośnie najczęściej pod sosnami, brzozami, dębami i bukami. Choć na pozór wygląda na trującego, to można go bezpiecznie jeść.

Zdjęcie Piaskowca modrzaka spotkać można także w Polsce / 123RF/PICSEL

Piaskowiec modrzak: Jak przyrządzić?

Przed spożyciem piaskowca modrzaka należy go najpierw dokładnie obrać i wypłukać pod wodą. Gatunek ten świetnie odnajdzie się w zupie grzybowej, można go także usmażyć na patelni lub przygotować z niego pyszny sos. Bez obaw, piaskowiec modrzak traci niebieski kolor przy obróbce termicznej.



Zobacz również:

Co zrobić z grzybami? Takie pyszności proponuje siostra Anastazja