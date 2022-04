6 kilogramów bananów - tyle zjada rocznie statystyczny Polak. Po zjedzeniu owocu natychmiast wyrzucamy jednak skórki, uważając, że są one więcej niepotrzebne. To błąd. Skórki z bananów pomogą podreperować nasze zdrowie, a co najważniejsze - dobrze się wyspać.

Wyjątkowy owoc

Babciny sposób na gęste brwi. Wszystko, co potrzebne masz w kuchni

Drożdże w ogrodzie - na ogórki, pomidory i nie tylko

Woda po gotowanych ziemniakach. Do czego ją wykorzystać?

Czy za oblewanie wodą w śmigus-dyngus można dostać mandat? Banany są prawdziwą skarbnicą potasu, którego wartości odżywcze dla organizmu odkryto już tysiące lat temu. To jeden z najpopularniejszych owoców, który skrywa w sobie o wiele więcej cennych minerałów i witamin.

To wyjątkowy owoc, bogaty we wszystkie najważniejsze witaminy - A, która przyspiesza gojenie się ran, C, obniżającą poziom cholesterolu i niszczącą wolne rodniki, E, K oraz te z grupy B, odpowiedzialne za prawidłową pracę układu sercowo-naczyniowego.

Skórka od banana ląduje jednak zazwyczaj w koszu. To duży błąd!

Reklama

Skórka od banana na zmarszczki

Co ciekawe, skórka od banana działa jak emulsja odwracająca oznaki starzenia się. Efekt nie będzie oczywiście natychmiastowy, jednak regularne okłady twarzy ze skórki od banana mogą zahamować proces powstawania zmarszczek. Wszystko dzięki zawartym w skórce od banana potasie, magnezie, witaminie A i C.

Ze skórki od banana można przygotować również tzw. herbatę bananową. To banalny sposób na lepszy sen.

Herbata bananowa: na co działa?

Banany zawierają magnez, który stabilizuje funkcje układu nerwowego: działa uspokajająco i odprężająco, zmniejszając nadpobudliwość komórek nerwowych. Dodatkowo reguluje napięcie mięśni: działa rozkurczowo i rozluźniająco.

Herbata z bananów ma bardzo dużo właściwości zdrowotnych. Wspomaga zdrowy sen, dlatego też jest polecana osobom, które zmagają się z bezsennością czy niespokojnym snem. Po spożyciu takiego napoju dodatkowo dostarczymy organizmowi tryptofan, który poprawia jakość odpoczynku.

Herbata bananowa wspomaga również regulację równowagi płynów ustrojowych, ciśnienia krwi i skurczów mięśni. Pomoże również w pozbyciu się wzdęć i zatrzymaniu wody w organizmie.

Herbata z bananów: przepis

Do przygotowania herbaty bananowej potrzebujemy:

250 ml wody,

banan ze skórką,

szczypta cynamonu do smaku.

Wodę zagotowujemy w garnku, a banana dokładnie myjemy. Następnie kroimy w kawałki, odkrawając końcówkę. Wrzucamy owoc do gotującej się wody na około 10 minut.

Następnie odcedzamy banana, a wodę przelewamy do kubka, dodając do smaku szczyptę cynamonu. Taki wywar najlepiej spożywać godzinę przed położeniem się do łóżka.

***

Zobacz również:

Gorzkie emocje przełykamy z cukrem

Nigdy jej nie stosuj. Eksperci ostrzegają przed dietą gwiazd

Post Daniela. Oczyszczenie z toksyn i redukcja masy ciała