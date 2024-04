Kiedy kwitną i przekwitają hiacynty?

Wiosna w pełni, a to oznacza tylko jedno - pora reanimować balkony, tarasy i ogródki, które nadal tkwią w porze zimowej. Na początku czeka nas mniej przyjemne zadanie, czyli pozbywanie się resztek upraw, które nie przetrwały kilku mroźnych i pełnych śniegu miesięcy. Po dawce wysiłku pora przejść do wybudzania uśpionych roślin, które nadadzą przydomowej przestrzeni magicznego charakteru. Jednym z ciekawszych gatunków jest hiacynt, czyli wieloletnia roślina ozdobna pochodząca z Azji Południowo-Zachodniej.

Hiacynty w pełnym rozkwicie zobaczymy już na przełomie kwietnia i maja. W czasie kwitnienia roślina potrzebuje stałego dostępu do lekko wilgotnego podłoża. Połączenie z odpowiednio wysoką temperaturą, wahającą się od 16 do 20 st. C, oraz dawką ciepłych promieni słonecznych sprawi, że szybko odwdzięczy się przyciągającymi wzrok kwiatami. W okolicach drugiej połowy maja czeka nas czas przekwitania hiacyntów. Jak wtedy zadbać o roślinę, by przetrwała do kolejnego sezonu?

Co zrobić z hiacyntami, gdy przekwitną?

Przekwitniętego hiacynta wcale nie musimy spisywać na straty. Wystarczy wdrożyć kilka kroków pielęgnacyjnych, by już za rok ponownie zachwycił kwiatami. Pierwszym krokiem po okresie kwitnienia powinno być wycięcie kwiatostanu. Floryści doradzają, by dodatkowo przyciąć całą łodygę na ok. 2 cm nad ziemią. Jak potraktować liście hiacyntów? Specjaliści wskazują, by pozostawić je do samodzielnego uschnięcia.

Odpowiednio zabezpieczone cebulki hiacyntów przetrwają do kolejnego sezonu 123RF/PICSEL

W tym czasie ważne jest regularne podlewanie rośliny, gdyż właśnie wtedy cebulka gromadzi substancje odżywcze na kolejne miesiące. Warto wiedzieć, że usychanie liści możemy podzielić na dwie kluczowe fazy. W pierwszej powoli nabierają żółtej barwy, a dopiero w kolejnym kroku usychają. Smętnie wiszące i suche liście hiacyntów dają znak, że pora zająć się ukrytą głęboko w ziemi cebulką.

Cebulki hiacyntów po przekwitnięciu

Realizację planu zadbania o cebulki hiacyntów rozpoczynamy od bardzo delikatnego wykopania ich z ziemi. Następnie usuwamy z nich wszystkie korzenie oraz obumarłe pędy i pozostawiamy do wysuszenia. Kolejny etap polega na umieszczeniu pozyskanej sadzonki w pojemniku. Świetnie sprawdzi się kartonowe pudełko lub niewielka drewniana skrzyneczka.

Pamiętajmy, by nie układać cebulek jedna na drugiej. O wiele lepiej sprawdzi się położenie ich w niewielkich odstępach od siebie. Tak przygotowane cebulki wynosimy w suche, chłodne i przewiewne miejsce. Najlepiej wynieść je na korytarz lub do piwnicy. Uśpione cebule hiacyntów spędzą w ten sposób czas aż do października lub listopada. Dopiero wtedy ponownie trafią do doniczki, gdzie przykryjemy je świeżą porcją ziemi. Jeśli zdecydujemy się na ponowne posadzenie hiacyntów w ogrodzie, możemy się za to zabrać już na przełomie września i października.

