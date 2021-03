Idealne jajka na twardo. Dzięki temu trikowi zawsze się udają

Sprytny sposób przyda się zwłaszcza wtedy, gdy chcesz przygotować ich większą ilość. Cały proces trwa nieco dłużej od tradycyjnego gotowania w garnku, jednak to żadne utrudnienie. Wręcz przeciwnie – będzie jeszcze łatwiej i zawsze w punkt!

Jajko to skarbnica zdrowego białka i cennych witamin

Ile osób, tyle technik. Ugotowanie jajek na twardo nie wydaje się bardzo skomplikowanym procesem, ale każdy robi to trochę inaczej. Jedni zaczynają od zimnej wody, inni wrzucają na wrzątek. Dodają sól albo ocet. Podgrzewają pod przykryciem lub bez. Nie wspominając o czasie – jedna z metod mówi o zaledwie ośmiu minutach, ale są też tacy, którzy dla pewności trzymają je we wrzątku przez 15.

Efekty bywają różne. Pęknięte skorupki, nieścięta zawartość, zielona obwódka wokół żółtka i można tak jeszcze długo wymieniać. Jak uniknąć kłopotów i przygotować je zawsze w punkt? Poznajcie mało znany sposób, który w ostatnich dniach robi furorę w internecie.

Ma być prosty, skuteczny, wygodny, choć wcale nie szybki.

Shannon Doherty jest influencerką zupełnie innego typu. W sieci nie przechwala się drogimi ubraniami i egzotycznymi wakacjami. Dzieli się za to sprawdzonymi trikami, które przydają się w prowadzeniu domu. Jest aktywna na TikToku i Instagramie, gdzie zgromadziła łącznie niemal milion obserwatorów. Tysiące z nich polubiło jedną z ostatnio opublikowanych porad.

Według niej istnieje lepszy sposób od tradycyjnego gotowania na gazie czy płycie grzewczej. Wykorzystuje do tego formę do pieczenia babeczek. Do każdego zagłębienia wkłada jajko, dolewa odrobinę wody i wstawia do nagrzanego piekarnika.

Po 30 minutach w temperaturze 170 stopni jajka są idealnie ścięte i łatwo odchodzą od skorupki - zachwala. Może faktycznie warto spróbować?

