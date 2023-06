Spis treści: 01 Czy można przewidzieć przyszłość?

Czy można przewidzieć przyszłość?

Zdaniem wizjonerów przyszłość każdego człowieka zapisana jest w gwiazdach. Wielu więc wierzy w to, że nie jesteśmy w stanie uciec przed przeznaczeniem, a ponadto o wielu rzeczach możemy dowiedzieć się z wyprzedzeniem. Nie bez powodu więc ludzie zwracają się do jasnowidzów czy wróżek, chcąc poznać odpowiedź na nurtujące ich pytania. Jedną z często powtarzających się tematów są te dotyczące miłości oraz dzieci. Co ciekawe, aby dowiedzieć się, jak liczne będziesz mieć potomstwo, nie jest potrzebna wizyta u wróżki. Odpowiedź poznasz, spoglądając na własną datę urodzenia.

Ile będziesz mieć dzieci? Wykonaj proste obliczenie

Jak dowiedzieć się, ile będziesz mieć dzieci? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy zsumować wszystkie cyfry daty urodzenia - po otrzymaniu dwucyfrowej liczby dodaj je znów do siebie tak, by otrzymać jedną cyfrę. Przykładowo, jeśli jesteś singlem, bądź singielką, lub też w nieformalnym związku, a twoja data urodzenia to 31 maja 1990 roku, rachunek powinien wyglądać następująco: 3+1+5+1+9+9 = 28, 2+8 = 10, 1+0= 1. Odpowiedź skrywa cyfra 1.

Zdjęcie Wynik otrzymany w obliczeniach może wskazywać na to, czy zostaniesz rodzicem bliźniaków / 123RF/PICSEL

W przypadku związków małżeńskich należy natomiast zsumować daty urodzenia obu osób. W ten sposób dowiedziecie się ile będziecie mieć razem dzieci. Po otrzymaniu wyniku wystarczy już tylko odpowiednio go zinterpretować. Oto co oznaczają poszczególne cyfry.

Tak dowiesz się, ile będziesz mieć potomstwa. Sprawdź, co oznaczają cyfry

1 - w przypadku takiego wyniku istnieje duża szansa na liczne potomstwo. Ma szansę sprawdzić się to jednak tylko wtedy, gdy będziesz tego bardzo chcieć. Gromadka dzieci pojawi się, gdy odpowiednio się do tego przygotujesz, zapewniając pociechom odpowiednie warunki

2 - wynik ten oznacza, że najprawdopodobniej będziesz rodzicem jednego dziecka

3 - trójka oznacza, że los może zesłać ci pewne nieprzewidziane problemy zdrowotne i komplikacje w spłodzeniu potomstwa. Dzieci nie są wykluczone, jednak do rodzicielstwa może prowadzić się długa i kręta droga

4 - wynik ten świadczy, że możesz spodziewać się licznej gromadki. Całkiem możliwe, że będziesz mieć trójkę, a nawet czwórkę dzieci

Zdjęcie Liczba 4 świadczy o tym, że najpewniej będziesz mieć trójkę lub czwórkę dzieci / 123RF/PICSEL

5 - piątka oznacza dwójkę dzieci. Bardzo możliwe, że będą to bliźnięta

6 - wynik ten oznacza, że będziesz mieć więcej niż jedno dziecko, jednak mogą one pochodzić z różnych związków lub adopcji. Najprawdopodobniej będzie je także dzielić spora różnica wieku

7 - siódemka oznacza, że najpewniej będziesz mieć jedynaka lub jedynaczkę

8 - taki wynik może świadczyć o tym, że adoptujesz malucha lub będziesz wychowywać dziecko partnera, lub partnerki z innego związku

9 - otrzymując w obliczeniach dziewiątkę możesz spodziewać się dwójki dzieci - chłopca i dziewczynki z niewielką różnicą wieku

Jak sprawdzić ile będziesz mieć dzieci patrząc na dłoń?

Wróżki zajmujące się chiromancją - czyli wróżeniem z dłoni, patrząc na wewnętrzną jej stronę, są w stanie odczytać informacje na temat przyszłego potomstwa. Może również w łatwy sposób sprawdzić to samodzielnie - w tym celu wykonaj następujące czynności:

zaciśnij w pięść rękę, której używasz częściej - w zależności od tego czy jesteś prawo czy leworęczny

spójrz na jej bok od strony małego palca

na zgięciach pojawi się kilka linii - każda z nich oznacza jedno dziecko

jeśli jedna z nich się rozgałęzia, być może będziesz mieć bliźniaki

Najlepiej jeśli linie są wyraźnie i długie. Nieznaczne, słabo widoczne sugerują, że dziecko będzie chorowite. Co więcej, na podstawie tych linii możesz rozpoznać przypuszczalną płeć swoich dzieci - grube linie oznaczają chłopca, a te cieńsze - dziewczynkę.