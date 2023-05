Spis treści: 01 Amulet na niepowodzenia

02 Rytuał przed nowiem księżyca

03 Słoik szczęścia

Uważasz, że ostatnio prześladuje cię pech? Zacznijmy od tego, że nasze myśli mają ogromną moc i wpływ na nasze życie. Przede wszystkim warto cieszyć się chwilą i nie czekać na wielkie szczęście, które nadejdzie w przyszłości. Dlatego warto myśleć pozytywnie i słuchać intuicji.

Sposobów na przyciągnięcie szczęścia jest wiele, a wśród nich znajdują się afirmacje, przebywanie z ludźmi pozytywnie nastawionymi do życia. Do listy można tez dopisać magiczne praktyki, które mają w tym pomóc. Zdarza się, że wierzmy w moc amuletów i kryształów. W przyciągnięciu szczęścia mogą pomóc trzy rytuały.

Amulet na niepowodzenia

Będzie stanowił barierę ochronną przed niepowodzeniami, strachem i depresją. Do złotej lub srebrnej sakiewki włóż pięć składników: miętę, rumianek, pokrzywę, pieprz i rozmaryn. Podczas pakowania ich do sakiewki wyobrażaj sobie ochronną moc, która od tej pory będzie ci towarzyszyć. Na górę połóż ulubiony kamień i szczelnie zawiąż. Woreczek z ziołami noś przy sobie lub schowaj w sypialni.

Rytuał przed nowiem księżyca

Zdjęcie Prosty rytuał na przyciągnięcie szczęścia. Wykorzystaj świecę / 123RF/PICSEL

Trzy dni przed nowiem Księżyca warto przeprowadzić prosty rytuał na przyciągnięcie szczęścia. Ma przywrócić spokój ducha i pomyślność. Przygotuj:

płaski, okrągły talerz,

białą świecę,

7 czerwonych płatków róży,

garść gruboziarnistej soli.

Połóż na stole talerz, a sól rozsyp po jego okręgu. Następnie umieść 7 płatków czerwonej róży i połóż je na wierzchu utworzonego przez sól kręgu. Na środku zapal białą świecę. Zrelaksuj się i powoli oddychaj. Wyobraź sobie korytarz pełen drzwi i zobacz, jak wszystkie się otwierają i prosto do ciebie płynie z nich szczęście, miłość i pieniądze. Podziękuj na głos za każde doświadczenie i pozwól odejść wszystkiemu, co ci nie służy. Następnie medytuj przez 10 minut.

Powtarzaj rytuał przez 7 dni.

Słoik szczęścia

Zdjęcie Słoik szczęścia. Prosta metoda by dostrzec, jak wiele dobra nas otacza / 123RF/PICSEL

A teraz czas na prosty rytuał. Każdego wieczoru przed zaśnięciem zastanów się, co dobrego spotkało cię danego dnia. Niech będą to nawet drobiazgi. Każde zdarzenie zapisuj na kartce (podaj też datę) i wkładaj do słoika. Powtarzaj rytuał każdego wieczoru nawet przez cały rok.

Dzięki temu nawet w trakcie niezbyt udanego dnia będziesz miał szansę dostrzec pozytywne rzeczy czy zdarzenia. Kiedy uznasz, że uzbierałeś pokaźną liczbę karteczek, otwórz słoik i czytaj swoje zapiski. Ten sposób sprawdzi się zwłaszcza wtedy, gdy dopadnie cię chandra. Dostrzeżesz, jak wiele dobrych rzeczy spotyka cię każdego dnia. I co ważne - nie muszą to być wcale spektakularne zdarzenia.

