Tłusty czwartek w polskiej tradycji

Uważaj na taki lukier do pączków. Organizm źle to zniesie Tłusty czwartek to święto, które obchodzimy w ostatni czwartek przed wielkim postem, a 52 dni przed Wielkanocą. Dzień ten rozpoczyna też ostatni tydzień karnawału. W Polsce, ale również w katolickiej części Niemiec, panuje zwyczaj, że możemy się wtedy bezkarnie objadać i nie odmawiać sobie słodyczy.

Data tłustego czwartku jest zawsze ruchoma i zależy od daty Wielkanocy. Może ona wypaść pomiędzy 29 stycznia a 4 marca. W tym roku tłusty czwartek świętujemy 8 lutego.

Geneza tłustego czwartku sięga czasów pogańskich. Tego dnia świętowano odejście zimy i nadejście wiosny, a ucztowanie opierało się na jedzeniu tłustych potraw, szczególnie mięs oraz piciu wina. Słodką zagryzkę stanowiły pączki, przygotowywane z ciasta chlebowego i nadziewane najczęściej słoniną, mięsem lub boczkiem. W Małopolsce tłusty czwartek nazywany był czwartkiem combrowym, na cześć żyjącego w XVII wieku krakowskiego burmistrza o nazwisku Comber. Prawdopodobnie był on jednak postacią fikcyjną, a w dodatku niezbyt pozytywną - był bowiem bardzo surowy dla kobiet handlujących na krakowskim rynku. Miał on umrzeć właśnie w tłusty czwartek, więc w każdą rocznicę śmierci przekupki urządzały sobie huczną zabawę i tańce, ciesząc się z odzyskanej wolności.

Zwyczaj świętowania tego dnia "na słodko" pojawił się w Polsce w XVI wieku i jest on zapewne zapożyczeniem z kuchni arabskiej. Ówczesne pączki różniły się jednak wyglądem od tych współczesnych, a w środku miały ukryty mały orzeszek lub migdał. Ten, kto na niego trafił, miał cieszyć się szczęściem i powodzeniem.

Dziś w tłusty czwartek wciąż bezkarnie objadamy się pączkami, choć jest to przyjemność obarczona sporym ryzykiem - pączki to bowiem prawdziwe kaloryczne bomby!

Ile kalorii ma jeden pączek?

Pączek to w kuchni polskiej wyrób drożdżowy z mąki pszennej, uformowany na kształt lekko spłaszczonej, mieszczącej się w dłoni kuli i smażony na kolor ciemnozłoty. Pączka nadziewa się konfiturą lub marmoladą, ale coraz częściej także budyniem, likierem, toffi czy czekoladą. Na koniec posypuje się go cukrem pudrem lub lukruje.

Klasyczny pączek jest kaloryczny - w 100 g produktu znajduje się ponad 400 kcal, a w przeciętnym pączku o wadze 60 g - około 250 kalorii. Rzeczywista kaloryczność pączka jest jednak w znacznym stopniu uzależniona od ilości tłuszczu pochłoniętego przez ciasto, nadzienia i polewy. Sam pączek, bez nadzienia może mieć około 200 kcal.

Tradycyjne pączki smaży się na głębokim tłuszczu - smalcu lub oleju roślinnym. Ciasto na pączki składa się z mąki pszennej, mleka, drożdży, jajek i tłuszczu. Niektórzy dodają też do niego odrobinę spirytusu. Wyrośnięte ciasto smaży się w głębokim tłuszczu, nadziewa, a na koniec polewa lukrem lub posypuje cukrem pudrem.

Choć pączki mają swoich licznych fanów, nie tylko od święta, to warto pamiętać, że nie posiadają żadnych wartości odżywczych. Są natomiast prawdziwą kaloryczną bombą, z ogromną ilością tłuszczu i cukru. Często smażone są w przemysłowej fryturze, która zawiera znaczne ilości groźnych tłuszczów trans powstałych w procesie utwardzania tłuszczów roślinnych. Przyczyniają się one do powstawania miażdżycy, czyli choroby układu sercowo-naczyniowego, która polega na odkładaniu się w wewnętrznych warstwach ścian naczyń tętniczych blaszek miażdżycowych, zmniejszających światło naczynia i utrudniających przepływ krwi.

Kto nie powinien jeść pączków?

Osoby, który na co dzień dbają o zdrowie, nie objadają się i stosują zbilansowaną, pełną składników odżywczych dietę, nie muszą bać się tłustego czwartku - zjedzenie nawet kilku pączków nie spowoduje u nich większych szkód. Na pączki powinny jednak uważać osoby, które mają problemy z utrzymaniem prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Już jeden pączek powoduje bowiem szybki wzrost stężenia glukozy, a zaraz potem szybki jej spadek. Pączków nie powinny więc jeść osoby cierpiące na insulinooporność i cukrzycę, ale również zaburzenia pracy wątroby oraz problemy żołądkowe np. refluks.

Choć pączki to pozbawiona wartości odżywczych kaloryczna bomba, to raz w roku można sobie na nie pozwolić. Pod warunkiem jednak, że już w piątek wrócimy do zdrowych nawyków i lekkiej diety.

Jak długo trzeba ćwiczyć, by zrzucić jednego pączka?

Osoby, które w tłusty czwartek zaszaleją z pączkami, zastanawiają się później jak długo muszą ćwiczyć, by zrzucić nadprogramowe kalorie. Z pomocą przychodzą im dietetycy i trenerzy, którzy wyliczyli, jaką aktywność musimy podjąć, by spalić jednego pączka.

Kobieta, która waży około 60 kg i chce spalić około 300 kcal, musi przygotować się na:

30 minut intensywnego treningu np. crossfit,

30 minut joggingu w tempie 10 km na godzinę,

45 minut intensywnej jazdy na rowerze,

godzinę aerobiku lub ćwiczeń na orbitreku,

1,5 godziny szybkiego marszu.

Co ciekawe, w zrzuceniu pączka mogą pomóc nam także codzienne, domowe aktywności takie jak:

godzina intensywnego odkurzania,

godzina trzepania dywanów,

ponad trzy godziny zmywania naczyń,

dziesięć godzin oglądania telewizji, ale... bez podjadania!

Ile pączków trzeba zjeść, by przytyć 1 kg?

Gdy większość z nas zastanawia się, jak spalić zjedzone pączki, nieliczni szczęśliwcy myślą o tym, ile słodkości muszą zjeść, by przytyć choć jeden kilogram. Jak wyliczyli dietetycy, do osiągnięcia tego celu potrzebujemy aż 7 tysięcy dodatkowych kalorii! To tyle, ile zawiera 25 pączków z nadzieniem i lukrem.

