Spis treści: 01 Ile palców ma kot?

02 Po co kotu dodatkowy palec?

Ile palców ma kot?

Porady Oto dlaczego kot układa się nocą w nogach. Powód może zaskoczyć Każdy zdrowy kot powinien mieć pięć palców na przednich łapkach i cztery na tylnych. Razem daje nam to więc osiemnaście palców. Nie jest to jednak norma, bo istnieją koty, które mają ich więcej.

Obecność dodatkowych palców u kota nazywana jest polidaktylią. Jest to dziedziczona anomalia i wiąże się z obecnością dodatkowych palców na przednich łapkach. Nazwa ta pochodzi od greckich słów "polys" – "wiele" i "daktylos" – "palec", czyli oznacza wielopalcowość.

Koty z dodatkowymi palcami nazywane są kotami Hemingwaya. Nazwa ta pochodzi od amerykańskiego pisarza Ernesta Hemingwaya, który posiadał sześciopalczastą kotkę o imieniu Królewna Śnieżka. Hemingway kochał koty, a jego dom (dziś muzeum na wyspie Key West na Florydzie) zamieszkiwany jest właśnie przez mruczki. Wszystko wskazuje na to, że mogą być one potomkami kotki Królewny Śnieżki.

Po co kotu dodatkowy palec?

Piąty palec u kota nazywany jest wilczym pazurem. Odpowiada on naszemu kciukowi i jest bardzo ważny - ułatwia bowiem wspinaczkę. Nie należy więc pod żadnym pozorem usuwać pazura, ale zapewnić kotu możliwość ostrzenia go np. na drapaku. To bardzo ważne, w szczególności w przypadku kotów, które nie wychodzą na dwór i nie mogą w naturalny sposób go zetrzeć. W razie konieczności kotu należy także regularnie podcinać wszystkie pazury.

Zdjęcie Kocie łapki / 123RF/PICSEL

Kocie pazury zbudowane są z części zrogowaciałej, która powstaje poprzez nakładanie się na siebie zrogowaciałych warstw oraz miazgi paznokcia. W przeciwieństwie do psów koty mają zdolność chowania pazurów - gdy z nich nie korzystają, są całkowicie niewidoczne. To dlatego tak ważna jest ich obserwacja i właściwa pielęgnacja.

Zobacz również:

