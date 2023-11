Ile powinna wynosić ofiara podczas wizyty duszpasterskiej?

Choć wizyty duszpasterskie na większą skalę rozpoczną się po świętach Bożego Narodzenia i potrwają aż do uroczystości Ofiarowania Pańskiego, czyli 2 lutego, to w niektórych regionach Polski odwiedziny księży w domach parafian mają już miejsce. Niepisaną "tradycją" podczas goszczenia księdza w domu, jest ofiarowanie pewnej kwoty pieniędzy duchownemu. I tutaj, dla wielu Polaków, pojawia się odwieczny problem, mianowicie, ile włożyć do koperty?

Pod koniec zeszłego roku serwis Kobieta Interia zapytał internautów na Facebooku, jaką kwotę pieniędzy aplikują do koperty w celu ofiary dla księdza chodzącego po kolędzie?

"Jest inflacja. Ledwo chyba starczy mi pieniędzy na same święta, a mam się jeszcze przejmować kwotą w kopercie dla księdza? A czy kapłani się przejmują parafianami, że ledwo teraz wiążą koniec z końcem? Mimo że jestem bardzo wierząca, to w tym roku albo księdza nie przyjmę w ogóle, albo naprawdę w kopercie znajdzie się symboliczne 10 złotych. Jeszcze się zastanowię" - twierdziła wówczas 55-letnia Pani Anna.

Ponadto z przeprowadzanych w ostatnich lata w internecie sondażach i ankietach można wywnioskować, że Polacy najczęściej umieszczają w kopertach kwoty od 50 do 100 zł.

Kolęda jest sprawą dobrowolną. Jeżeli nie chcesz wpuszczać kolędy, to masz do tego prawo i nie wpuszczasz - twierdzi ksiądz Adrian Chojnicki

Ksiądz wskazuje, ile dać do koperty podczas kolędy

O komentarz do temat ofiary dla duszpasterzy pokusił się ks. Adrian Chojnicki z Rybnika, który na TikToku prowadzi swoje konto pod nazwą "padre.adriano".

"Sprawa jest banalnie prosta - ofiara jest dobrowolna. Jeżeli ktoś chce złożyć ofiarę, to ją daje. Jeżeli ktoś nie chce złożyć, to jej po prostu nie daje" - mówi ks. Adrian Chojnicki.

Duchowny odniósł się także do kwestii przyjmowania księdza podczas wizyty duszpasterskiej.

"Kolęda jest sprawą dobrowolną. Jeżeli nie chcesz wpuszczać kolędy, to masz do tego prawo i nie wpuszczasz. Pomyśl jednak, że jest wiele osób, które chcą wpuścić kolędę, dlatego że kolęda jest przyjęciem błogosławieństwa. To znaczy - ksiądz przychodzi, żeby odmówić modlitwę razem z rodziną, żeby oddać ten dom w ręce Pana Boga" - dodaje duchowny.

