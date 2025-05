Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

W piątek na ogół pochmurno w całym kraju, przelotne opady deszczu, lokalnie mogą pojawić się burze z opadami krupy śnieżnej - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wysoko w Karpatach i Sudetach sypnie śniegiem, natomiast w Tatrach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 12 cm.

Na termometrach od 8 st. C nad morzem i miejscami na południu, ok. 11 st. C w centralnej Polsce, do 14 st. C na zachodzie. Zdecydowanie chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, od 4 st. C do 7 st. C - wynika z prognozy przygotowanej przez ekspertów z IMGW.

W sobotę nadal niebo gęsto będzie pokryte chmurami, przelotne opady deszczu, lokalne burze i krupa śnieżna. Temperatura maksymalna od 8 st. C na krańcach północno-wschodnich, ok. 11 st. C w centrum, do 16 st. C na zachodzie Polski. W nocy soboty na niedzielę na Podlasiu możliwe przygruntowe przymrozki do -2 st. C.

Niedziela to kopia paskudnej pogody z piątku i z soboty. Na termometrach maksymalnie 13 st. C, najchłodniej nad morzem, tam ok. 9 st. C. W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 60 km/h.

W poniedziałek nadal nie będziemy rozstawać się z parasolami, ale zrobi się odrobinę cieplej. Termometry wskażą od 10 st. C nad morzem do 13 st. C w centrum i 17 st. C na południowym zachodzie.

Środa będzie ciepła i pogodna, ale później pogoda znowu się pogorszy Roman Friptuleac 123RF/PICSEL

Od wtorku widoczna zmiana w pogodzie?

We wtorek pogoda zacznie się powoli zmieniać. Na północy i na zachodzie więcej przejaśnień, a wartości na termometrach będą oscylować wokół 20 st. C. Przelotne opady deszczu na południu i na wschodzie Polski, tam również temperatura ok. 16 st. C.

Środa powinna być pogodna i ciepła. Niewykluczone jednak, że lokalnie przelotnie popada deszcz i pojawią się burze. Najchłodniej nad morzem, tam ok. 13 st. C, na pozostałym obszarze od 18 st. C do 22 st. C.

Czwartek będzie chłodniejszy, bowiem termometry wskażą od 9 st. C na Wybrzeżu, ok. 13 st. C w centralnej Polsce, do 19 st. C na południu. Przelotne opady deszczu na północy i na południu kraju.

