Po co czyścić otwór odpływowy w lodówce?

Odpływ w lodówce to niewielki otwór, który odprowadza nadmiar wody powstającej w wyniku zmian temperatury wewnątrz urządzenia. Z czasem może się zatykać m.in. przez resztki jedzenia, tłuszcz, okruchy czy nawet kamień, co prowadzi do gromadzenia się wody na dnie chłodziarki, a przez to do powstawania pleśni i nieprzyjemnych zapachów. Właśnie dlatego regularne usuwanie nagromadzonych tam zanieczyszczeń jest ważne dla higieny przechowywanej żywności.

Regularne czyszczenie odpływu lodówki zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. 123RF/PICSEL

Czyszczenie otworu odpływowego w lodówce jest prostą czynnością, która oprócz poprawy higieny znacząco wpływa także na sprawność urządzenia. Z powodzeniem można je przeprowadzić z wykorzystaniem domowych środków - octu, sody oczyszczonej, ciepłej wody i podstawowych akcesoriów (np. ściereczki, ręcznik papierowy, pałeczki do uszu), by skutecznie usunąć zanieczyszczenia i zapobiegać awariom. Regularna pielęgnacja odpływu to gwarancja bezpieczeństwa żywności.

Jak wyczyścić odpływ w lodówce? Instrukcja krok po kroku

Regularne czyszczenie odpływu (co 2-3 miesiące) zapobiega gromadzeniu się wody, a co za tym idzie także powstawania pleśni i nieprzyjemnych zapachów oraz zmniejsza ryzyko awarii lodówki. Jak tego dokonać?

1. Odłącz lodówkę od prądu

To zapewni bezpieczeństwo podczas czyszczenia.

2. Opróżnij dolną część lodówki

Wyjmij produkty, dolne półki i szuflady, by uzyskać swobodny dostęp do otworu odpływowego, który najczęściej znajduje się na tylnej ściance, tuż nad pojemnikiem na warzywa.

3. Zbierz nadmiar wody

Użyj chłonnej ściereczki lub ręcznika papierowego, by usunąć wodę z dna chłodziarki.

4. Usuń widoczne zanieczyszczenia

Delikatnie oczyść otwór patyczkiem kosmetycznym zamoczonym w occie, cienką szczoteczką lub wyciorem do rur, by usunąć resztki jedzenia i tłuszcz.

5. Przepłucz odpływ

Do udrożnienia odpływu świetnie sprawdzi się strzykawka z ciepłą wodą lub gumowa gruszka - wstrzyknij wodę pod ciśnieniem, by wypłukać zator. Jeśli w odpływie nagromadził się kamień, użyj roztworu octu i ciepłej wody (w proporcji 1:1), który rozpuści osad.

6. Domowe sposoby na uporczywe zanieczyszczenia

Możesz zastosować mieszankę sody oczyszczonej i octu, która skutecznie rozpuści tłuszcz i zdezynfekuje odpływ. Wlej roztwór bezpośrednio do otworu i pozostaw na kilkanaście minut, a następnie przepłucz ciepłą wodą.

7. Zdezynfekuj i wysusz

Przemyj otwór jeszcze raz wodą z octem, by usunąć bakterie i nieprzyjemne zapachy. Na koniec wytrzyj wnętrze lodówki do sucha, zamontuj półki i szuflady oraz podłącz urządzenie do prądu.

8. Dodatkowe wskazówki i profilaktyka

Do czyszczenia nie używaj ostrych narzędzi (np. drutów czy noży), które mogą uszkodzić odpływ. Czyszczenie odpływu warto wykonywać przy każdym myciu lodówki, by zapobiegać powstawaniu zatorów i pleśni. Jeżeli lodówka posiada dedykowany czyścik do odpływu, korzystaj z niego zgodnie z instrukcją producenta. Stosowanie naturalnych środków, takich jak ocet i soda oczyszczona, jest bezpieczne dla urządzenia i środowiska.

Czyszczenie otworu odpływowego można także przeprowadzić bez użycia wody. W tym celu wystarczy użyć szczoteczki, wyciora lub patyczka i delikatnie usunąć zanieczyszczenia, okruchy, pleśń lub tłuszcz. Aby skutecznie wyczyścić odpływ, należy powtarzać ruchy czyszczące, aż szczoteczka lub patyczek nie będzie już wydobywać zabrudzeń z odpływu. Dla lepszej higieny można przetrzeć okolice otworu suchą lub lekko wilgotną ściereczką z niewielką ilością octu, ale nie trzeba wlewać płynów do środka.

