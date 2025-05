Dr Bartek Kulczyński to znany dietetyk, który na swoim kanale na platformie YouTube dzieli się z widzami praktycznymi wskazówkami na temat zdrowego stylu życia. Tym razem specjalista pochylił się nad kondycją mózgu i wskazał, co należy robić, by przez długi czas działał on możliwie jak najbardziej efektywnie.