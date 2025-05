500 zł jako prezent w kopercie na wesele. Czy to wystarczy w 2025 roku?

Natalia Jabłońska

Sezon ślubny 2025 rozkręcił się na dobre, a wraz z nim powróciło coroczne dylematy zaproszonych gości. Jedno z najczęściej zadawanych pytań brzmi: ile wypada włożyć do koperty na wesele? Czy 500 zł to wciąż standardowa, akceptowalna kwota, czy może w obecnych realiach to już zbyt skromny gest? Co o tym sądzą eksperci i jak zmieniają się zwyczaje związane z weselnymi prezentami w Polsce.