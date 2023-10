Im szybciej, tym lepiej. Chryzantemy będą wyglądały jak z obrazka

Chryzantemy: W ogrodzie czy na cmentarzu?

Przepiękne kule kwiatów chryzantem to znak, że Dzień Wszystkich Świętych zbliża się wielkimi krokami. Prawdą jest, że rośliny te raczej spotykamy na grobach, ale mogą sobie poradzić również w ogrodzie.

Niestety, te, które kupiliśmy w doniczkach, na cmentarz raczej się nie nadadzą, by umieścić je w gruncie, co najmniej z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że w większości chryzantemy nie są mrozoodporne. Z drugiej strony te przeznaczone na cmentarze często mają uszkodzony system korzeniowy. Nawet jeśli jeszcze w listopadzie są w dobrej kondycji w doniczce, to nie ma pewności, że później przyjmą się w ogrodzie.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Umieść te kwiaty w domu, a wszystkim domownikom będzie żyło się lepiej Interia.tv

Które odmiany chryzantem najlepiej sadzić w ogrodzie?

Jeśli sadzenie chryzantem w ogrodzie traktujemy serio i rzeczywiście chcemy je mieć na rabacie, to trzeba odpowiednio zaopatrzyć się wcześniej w sadzonki. Musimy mieć pewność, że rośliny, które mają zdobić naszą oazę zieleni, są mrozoodporne.

Warto wiedzieć na wstępie, że zazwyczaj chryzantemy wielkokwiatowe źle znoszą zimę i mróz, więc trzeba włożyć więcej wysiłku w ich uprawę, co nie zawsze może zakończyć się sukcesem. W naszej szerokości geograficznej lepiej radzą sobie odmiany drobnokwiatowe. Które z chryzantem mogą się znaleźć w naszym ogrodzie:



Apollo - pomarańczowe

- pomarańczowe Beatrice - bordowe

- bordowe Monaco - czerwone

- czerwone Rubra - różowe

- różowe Raja - pomarańczowe

- pomarańczowe Solar - żółte

Kiedy sadzić chryzantemy w ogrodzie?

Zdjęcie Chryzantemy to jedne z najchętniej wybieranych kwiatów na groby, ale rosną też dobrze w ogrodzie / 123RF/PICSEL

Chryzantemy w ogrodzie mogą być sadzone od początku wiosny aż do jesieni. Niestety, na początku roku trudniej nabyć sadzonki, ponieważ najwięcej i najczęściej można je kupić przed sezonem cmentarnym, czyli jesienią. Choć właśnie po lecie można je sadzić, to lepiej nie zwlekać i stosować się zasady: im szybciej, tym lepiej. Jeśli chryzantemy znajdą się w ogrodzie szybciej, to istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że szybciej się przyjmą do gruntu i bez problemu ukorzenią się przed mrozami.

A co z chryzantemami w doniczkach, które zdobiły nasze mogiły? Takie można przenieść również do naszego ogrodu i je wsadzić. Jeśli nie mają uszkodzonego systemu korzeniowego, a pogoda będzie sprzyjała, to istnieje prawdopodobieństwo, że się przyjmie i będzie rosła na rabacie bez przeszkód.

Polecamy: Zalej kwiaty gorącą wodą. Napar z chryzantem pomaga nie tylko zmniejszyć objawy starzenia się

Jak dbać o chryzantemy w ogrodzie?

Mamy już chryzantemy w ogrodzie, więc co trzeba robić dalej, by przepięknie się prezentowały. Trzeba zapewnić im odpowiednie warunki do wzrostu. Najważniejsze jest podlewanie, ponieważ mają płytki system korzeniowy, który nie pozwala pobierać im wilgoci z głębi gleby. Nawadnianie powinno być cykliczne od wiosny, kiedy roślina zaczyna kwitnąć, aż do momentu, kiedy straci swoje kwiatostany.

Choć chryzantemy są mrozoodporne, to wymagają okrycia przed mrozem. Chodzi bardziej o korzenie, które nie rosną głęboko, dlatego przed zapowiadanymi ujemnymi temperaturami, trzeba chryzantemy zaściółkować, np. korą sosnową, stroiszem albo piaskiem.

Jeśli już umieściliśmy chryzantemy w naszym ogrodzie, to warto uszczknąć ich wierzchołki dwa tygodnie po zasadzeniu: taki łatwy zabieg spowoduje, że szybciej i gęściej się rozrośnie.

Sprawdź: Ile kosztuje grób na cmentarzu? Zanim go postawisz, musisz wykupić miejsce