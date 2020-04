Jak bezpiecznie rozpakowywać i zabezpieczać żywność?

W czasie epidemii i wszystkich obostrzeń sanitarnych niezwykle ważne jest, aby przestrzegać zaleceń wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia. Jednocześnie, jak wynika z danych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), na chwilę obecną nie ma potwierdzenia, że żywność może być „źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2”.

Zdjęcie Przy rozpakowywaniu zakupów powinniśmy zachować ostrożność /123RF/PICSEL

Nie zmienia to jednak faktu, że wszyscy powinniśmy zachować ostrożność i odpowiednio zadbać o produkty spożywcze, które kupujemy.



Główny Inspektorat Sanitarny wskazuje, że główną drogą przenoszenia się koronawirusa jest droga kropelkowa i bezpośrednia styczność z osobą zarażoną. Jednak, jak wskazują naukowcy i lekarze, koronawirus może się utrzymywać na różnych powierzchniach nawet od kilku do kilkudziesięciu godzin.



Dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiednich zasad związanych z przechowywaniem żywności. Jakie to zasady?

- Przed rozpakowaniem zakupów należy dokładnie umyć ręce - najlepiej zgodnie z instrukcją Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

- Przed i po wyjęciu produktów należy dokładnie umyć blat i wszystkie powierzchnie, z których korzystamy w trakcie rozpakowywania zakupów.

- Przy wyjmowaniu produktów należy oddzielić produkty świeże (np. owoce i warzywa) od tych standardowo pakowanych w pudełka czy torebki.

- Opakowania plastikowe zdjęte z warzyw i owoców należy niezwłocznie wyrzucić do kosza na śmieci, a produkty umyć dokładnie wodą.

- Przed schowaniem świeżych produktów do lodówki należy umieścić je w oddzielnych pojemnikach, tak aby nie miały styczności z innymi produktami.



- Należy pamiętać także, aby oddzielać od siebie żywność ugotowaną i surową.

Zdjęcie Owoce i warzywa trzeba myć bardzo dokładnie / 123RF/PICSEL

Jak podkreślają lekarze, takie działania powinny stać się naszymi dobrymi praktykami nie tylko w czasie epidemii. Jednocześnie - jak podkreślają wszystkie służby sanitarne - najlepszym sposobem na zminimalizowanie ryzyka zakażenia jest unikanie kontaktów z ludźmi. Alternatywą dla tradycyjnych zakupów są więc sklepy internetowe, które skompletują potrzebne nam produkty i dostarczą je do naszego domu, z zachowaniem profilaktycznych zasad bezkontaktowej dostawy.



- Przy kompletacji produktów wspierają nas przenośniki rolkowe oraz roboty współpracujące. Przywróciliśmy również opakowania foliowe na wszystkich produktach, co wyklucza bezpośredni kontakt pracownika z żywnością - mówi Jacek Palec.