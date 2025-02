Jeśli zastanawialiśmy się, jak często zmieniać piżamę od razy spieszymy z odpowiedzią. Gdy mamy nawyk, że prysznic i toaletę wykonujemy dopiero rano, piżamę powinniśmy wymieniać codziennie z oczywistych względów. Jeśli zaś kąpiemy się zaraz przed pójściem do spania, ze zmianą można poczekać nawet do tygodnia . Oczywiście, trzeba brać pod uwagę osobiste preferencje oraz różne czynniki. Nawet wieczorna toaleta może sprawiać, że musimy wymieniać piżamę częściej, jeśli np. intensywniej się pocimy albo wstajemy nocą do toalety.

Nawet wtedy, kiedy z higieną nie jesteśmy na bakier, ale trapi nas nawet błaha infekcja, to piżamę trzeba wymieniać częściej. Dlaczego? Wszystko przez fakt, że w łóżku i jego otoczeniu może znajdować się bardzo dużo wirusów i bakterii, które w takich warunkach mają dogodne warunki do rozwoju. Wtedy zaś łatwiej o to, aby na naszym ciele pojawiały się np. dodatkowe stany zapalne. Jeśli jesteśmy chorzy, to piżamę trzeba wymieniać nawet codziennie, a później ją wyprać tak, jak zwykle mamy to w zwyczaju.